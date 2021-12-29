إيرادات «المعصرة للصناعات الهندسية» تقفز إلى 3.7 مليار جنيه آخر 5 سنوات

الشركة حققت إيرادات بنحو 993 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2021/2020

أعلن المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى)، أن شركته حققت نموًا بنحو %478 خلال آخر 5 أعوام، ليسجل إجمالى إيرادات النشاط 3.7 مليار جنيه.

وأوضح هنداوي، في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة حققت إيرادات بنحو 993 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2021/2020، مقابل 171.8 مليون في 2016/2015.

ولفت إلى أن إيرادات الشركة خلال 2017/2016 قفزت إلى 228.3 مليون جنيه، وارتفعت إلى 452.6 مليون في 2018/2017، وإلى 931.4 مليون خلال 2019/2018، فيما هبطت إلى 925.1 مليون فى 2020/2019.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، فى حوار سابق لـ«المال»، أن «المعصرة» تستهدف نموًا سنويًا بين 10 إلى %20، مرجعًا ارتفاع الإيرادات إلى التوسع فى تصنيع عدادات “الكهرباء والغاز والمياه” مسبقة الدفع، والمشاركة فى التوريدات العمومية وتنفيذ أعمال للغير.

وتختص شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) بتصنيع 7 منتجات مدنية «عدادات الكهرباء، عدادات المياه، مهمات الرباط، محارق النفايات الخطرة وأفران تصنيع الفخار وأفران تفحيم الأخشاب، المنظفات، موفر المياه الذكى، الأثاث المعدنى».

وأنشئت شركة المعصرة للصناعات الهندسية عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان على مساحة 97 فدانًا، بغرض إنتاج الذخائر المتوسطة من 20 إلى 40 مم لتلبية احتياجات القوات المسلحة.