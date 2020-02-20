اتصالات وتكنولوجيا

المصرية للاتصالات تسجل 2.9 مليار جنيه عائدات من «الدولي»

يعتمد معظم المستخدمين في الوقت الحالي على تطبيقات الإنترنت مثل تطبيقات المحادثة الفورية "واتساب" و"سكايب" وغيرها لإجراء الاتصالات الدولية بدلا من إجراء المكالمات الدولية
محمود جمال 1:58 م, الخميس, 20 فبراير 20 1:58 م, الخميس, 20 فبراير 20

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تراجعت عائدات الشركة المصرية للاتصالات من نشاط المكالمات الدولية (وحدة أعمال وعملاء شبكات الدولي ) خلال العام الماضي بنحو 600 مليون جنيه لتصل إلي 2.9 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه فى 2018.

وبحسب نتائج أعمال المصرية المعلنة اليوم الخميس ، انخفضت أيضا إيرادات الشركة من نشاط الكوابل البحرية ( وحدة أعمال النواقل الدولية ) إلى 4.383 مليار جنيه فى 2019 مقارنة مع 4.424 مليار جنيه خلال 2018 بنحو 41 مليون جنيه .

ويعتمد معظم المستخدمين في الوقت الحالي على تطبيقات الإنترنت مثل تطبيقات المحادثة الفورية “واتساب” و”سكايب” وغيرها لإجراء الاتصالات الدولية بدلا من إجراء المكالمات الدولية .

وقفز صافي ربح الشركة بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالعام السابق محققاً مبلغ 4.4 مليار جنيه مدفوعا بالإيرادات القوية المحققة وأرباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون والذي أبطل أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الهلاك والاستهلاك.

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بقلم محمود جمال

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