إيرادات «المالية والصناعية» ترتفع 23.6% خلال الربع الثالث 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة المالية والصناعية، نتائج الأعمال والقوائم المالية للربع الثالث من العام الجاري 2023.

وحققت المالية والصناعية، نموا في إجمالي الإيرادات المجمعة بنسبة 23.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبلغت إجمالي مبيعات الشركة 1.51 مليار جنيه، مقابل 1.23 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022.

وبلغت صافي ارباح المالية والصناعية، خلال الربع الثالث من العام الجاري 234.2 مليون جنيه، مقابل 293.31 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال شركة المالية والصناعية المجمعة، خلال عام 2022 بالكامل، تضمنت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 148.5%.

وحققت المالية والصناعية صافي ربح بقيمة 755.85 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل 304.18 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات المالية والصناعية بنسبة 33.45%، في عام 2022، لتصل إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل 2.75 مليار جنيه في عام 2021.