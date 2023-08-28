إيرادات «المالية والصناعية» المجمعة تنمو 26% لتصل 2.47 مليار جنيه النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة المالية والصناعية ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة عن النصف الأول من 2023.

وحققت المالية والصناعية، نمو صافي إجمالي الإيرادات المجمعة بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت إجمالي مبيعات الشركة 2.47 مليار جنيه، مقابل 1.96 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وبلغت صافي أرباح المالية والصناعية، خلال النصف الأول من العام الجاري 435.5 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 499.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وبنسبة بتراجع 12.8%.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال شركة المالية والصناعية المجمعة، خلال عام 2022 بالكامل، تضمنت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 148.5%.

وحققت المالية والصناعية صافي ربح بقيمة 755.85 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل 304.18 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات المالية والصناعية بنسبة 33.45%، في عام 2022، لتصل إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل 2.75 مليار جنيه في عام 2021.