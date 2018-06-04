إيرادات المأكولات تقفز إلى 620 مليار دولار فى الصين

تضم فى صناعتها 30 مليون عاملخالد بدر الدينأعلنت، اليوم الاثنين، جمعية الطهى الصينية أن عائدات صناعة المأكولات والمشروبات الصينية قفزت إلى أكثر من 3.9644 تريليون يوان (619.4 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضى، بزيادة 10.7% على العام السابق، لكن بزيادة أكثر من 700 ضِعف، مقارنة بـ5.48 ملي

تضم فى صناعتها 30 مليون عامل









خالد بدر الدين

أعلنت، اليوم الاثنين، جمعية الطهى الصينية أن عائدات صناعة المأكولات والمشروبات الصينية قفزت إلى أكثر من 3.9644 تريليون يوان (619.4 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضى، بزيادة 10.7% على العام السابق، لكن بزيادة أكثر من 700 ضِعف، مقارنة بـ5.48 مليار يوان منذ حوالى 40 سنة مع سياسة الإصلاح والانفتاح التى بدأت عام 1978.

واستغرقت الصين 28 سنة لتجاوز عائدات صناعة المأكولات والمشروبات التى يعمل بها حاليًّا أكثر من 30 مليون عامل تريليون يوان من عام 1978 إلى عام 2006، لكنها استغرقت 5 سنوات فقط لمضاعفتها من تريليون يوان إلى تريليوني يوان في عام 2011، وتجاوزت العائدات 3 تريليونات يوان في عام 2015 بعد 4 سنوات فقط، ومن المتوقع أن تتخطى العائدات 4 تريليونات يوان خلال العام الحالى.

وجاء فى كتاب أبيض عن تنمية صناعة المأكولات والمشروبات الصينية العام الحالى أصدرته جمعية الطهى الصينية أن عائدات صناعة المأكولات والمشروبات بلغت حصتها 10.8%من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية في الصين هذا العام، كما بلغت نسبة مساهمة سوق المأكولات والمشروبات من السوق الاستهلاكية كلها 11.3%، ودفعت سوق المأكولات والمشروبات نمو السوق الاستهلاكية بـ1.2 نقطة مئوية.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن عدد مؤسسات المأكولات والمشروبات ارتفع إلى 4.65 مليون مؤسسة في نهاية العام الماضى، وازداد عدد منافذ مؤسسات الطعام إلى 8 ملايين، مقارنة بـ120 ألف منفذ في عام 1978، كما سعت صناعة المأكولات والمشروبات الصينية لدخول السوق العالمية حيث تم إنشاء أكثر من 200 ألف مطعم صيني في أكثر من 188 دولة ومنطقة خلال 40 سنة منذ الإصلاح والانفتاح.

ودفعت تكنولوجيا الإنترنت تنمية صناعة المأكولات والمشروبات كثيرًا حيث امتدت الإنترنت في هذه الصناعة بشكل كامل وعميق لتصل إلى شراء المواد الخام والإدارة والبيع والحجز والانتظار والدفع والتعليق على جودة الطعام والتوصيل السريع. وقام أكثر من 59.7% من المستهلكين بالدفع عبر الإنترنت عندما تناولوا الطعام في المطاعم عام 2017 بزيادة 67.7% على العام السابق.