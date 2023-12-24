إيرادات «القلعة» تنمو 21.6% إلى 84.38 مليار جنيه خلال تسعة أشهر

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية – نتائجها المالية المستقلة و المجمعة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وبلغت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة القابضة 84.38 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بمعدل نمو 21.6%.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 69.38 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات القلعة القابضة بنحو 11%، خلال الربع الثالث منفردا لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022.

وحققت القلعة القابضة صافي أرباح بقيمة 7.09 مليار جنيه خلال 9 شهور، مقابل صافي أرباح بقيمة 13.05 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وبلغ صافي أرباح القلعة خلال الربع الثالث من 2023، نحو 2.5 مليار جنيه، مقابل 4.53 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.