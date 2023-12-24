إيرادات «القلعة» تنمو 21.6% إلى 84.38 مليار جنيه خلال تسعة أشهر

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 69.38 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2022

إيرادات «القلعة» تنمو 21.6% إلى 84.38 مليار جنيه خلال تسعة أشهر
جهاد سالم

جهاد سالم

11:47 ص, الأحد, 24 ديسمبر 23

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية – نتائجها المالية المستقلة و المجمعة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وبلغت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة القابضة 84.38 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بمعدل نمو 21.6%.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 69.38 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات القلعة القابضة بنحو 11%، خلال الربع الثالث منفردا لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022.

وحققت القلعة القابضة صافي أرباح بقيمة 7.09 مليار جنيه خلال 9 شهور، مقابل صافي أرباح بقيمة 13.05 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وبلغ صافي أرباح القلعة خلال الربع الثالث من 2023، نحو 2.5 مليار جنيه، مقابل 4.53 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:47 ص, الأحد, 24 ديسمبر 23