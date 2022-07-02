إيرادات «القلعة» تقفز 134% إلى 18.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022

أعلنت شركة القلعة، الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 18.7 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 134%.

وقالت الشركة، في بيان، إن الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ارتفعت لتسجل 3.9 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022، صعودًا من 90.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس النمو القوي للنتائج المجمعة سلامة إستراتيجيات النمو التي طبّقتها شركة القلعة على مستوى جميع الشركات التابعة والتحسينات التشغيلية التي أدخلتها عليها،

بالإضافة إلى تحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير والتعافي السريع للأسواق مع ارتفاع أسعار السلع عالميًّا.

وتكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 584.1 مليون جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل صافي خسائر بقيمة 478.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وفي حال استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات “القلعة” بمعدل سنوي 28% إلى 5.0 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022؛ بفضل تحسن أداء جميع الشركات التابعة.

فقد ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 13% لتسجل 2.3 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022؛ مدعومةً بزيادة إيرادات الوقود بقطاع تسويق وتوزيع المنتجات البترولية،

إلى جانب زيادة معدلات توزيع الكهرباء بشركة “طاقة باور” والتوسع بشبكة محطات الغاز الطبيعي المضغوط ونمو معدلات توزيعه.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي 69%، خلال الربع الأول من عام 2022؛ بفضل تشغيل المصنع الجديد التابع لشركة البدار للعبوات،

بالإضافة إلى نمو حجم مبيعات التصدير وتطبيق سياسة تسعير جديدة بشركتي الشروق ويونيبورد.

وارتفعت إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 46% لتسجل حوالي مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022؛ بفضل الأداء القوي الذي حققه مصنع أسمنت التكامل في السودان.

علاوةً على ذلك، ارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي 24% لتبلغ 286.4 مليون جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022؛ مدفوعةً بارتفاع أسعار البيع ونمو حجم المبيعات بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات.

وارتفعت إيرادات مزارع دينا بنسبة سنوية 9% لتسجل 275.8 مليون جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022، في ضوء زيادة حجم مبيعات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان وخفض نسبة المرتجعات، مع عدم تقديم أية خصومات على المبيعات خلال الفترة.

وأخيرًا ارتفعت إيرادات شركة نايل لوجيستيكس بمعدل سنوي 92% إلى 93.6 مليون جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022.

في هذا السياق أعرب الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بالمرونة الفائقة التي أثبتتها القلعة في التأقلم مع التحولات التي طرأت على المشهد الاقتصادي خلال العام الماضي،

ونجاحها في دخول عام 2022 وهي أكثر استعدادًا لمواجهة التغيرات المستمرة بمختلف البيئات التشغيلية والاستجابة لمتطلباتها،

حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 134%، خلال الربع الأول من العام الحالي؛ بفضل إستراتيجيات النمو والاستثمار التي تتبناها الإدارة ومردودها الإيجابي على نتائج مختلف الشركات التابعة.

وتابع هيكل أنه مع دخول الربع الأول من عام 2022، ازدادت الضغوط التضخمية العالمية بشكل ملحوظ وتوجهت حكومات الدول حول العالم لتطبيق سياسات التشديد النقدي،

وهو ما أدى إلى زيادة تشجيع المصنِّعين المحليين وتحول القوة التسعيرية إلى الشركات المنتجة بكل القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استفادت منه الشركات الكبرى مثل القلعة.

وأضاف أن الشركة نجحت في تجاوز تلك الظروف والاستفادة من المستجدات عبر زيادة معدلات التشغيل بالشركات المصنعة التابعة،

بالإضافة إلى توظيف الميزة التنافسية لانخفاض تكاليف التصنيع في زيادة حجم الصادرات، بينما حققت الشركة المصرية للتكرير نتائج قوية؛ مستفيدةً من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وتحسن هامش ربح التكرير، وسط ما تشهده أسواق الطاقة من انخفاض العرض

وأوضح هيكل أن الإدارة تعتزم المضي قدمًا في دفع النمو بجميع الشركات التابعة، خلال العام المقبل، وتجاوز تأثير التغيرات الاقتصادية التي طرأت، تركيزًا على ضخّ استثمارات إضافية في شركاتها التابعة مع الاستعداد لتنفيذ عمليات الاستحواذ الجذابة،

علمًا بأن الإدارة تؤمن بأن الفترة المقبلة ستشهد تشجيع شركات القطاع الخاص على امتلاك حصص في الشركات المملوكة للحكومة.

كما أكد هيكل ثقته في أسس النمو التي تتميز بها الشركة وقدرتها على تجاوز التحديات الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد،

مشيرًا إلى أن الشركات التابعة للقلعة أصبحت أكثر جاهزية وقدرة على التعامل مع معالم الواقع الجديد، والذي تتوقع الشركة استمراره لسنوات مقبلة.

وأعرب هيكل عن تطلعاته إلى مواصلة تنمية استثماراتها التابعة عبر استفادتها من جهود الحكومة المصرية الداعمة للتوسع بقدرات التصنيع المحلي والإنتاج الزراعي والقطاعات الخدمية وتشجيع شركات القطاع الخاص.

كما أكد هيكل أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة على القوائم المالية نظرًا لتبنّي معايير المحاسبة الدولية التي تسجل الأصول بقيمتها التاريخية ثم تحتسب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

بلغت الأرباح التشغيلية المتكررة، قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 90.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، في ضوء الأداء القوي للشركة المصرية للتكرير.

وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة؛ بفضل تحسن ربحية جميع الشركات التابعة.

من جانبه أوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن القلعة واصلت أداءها القوي ونجحت، خلال الربع الأول من عام 2022، في زيادة الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك على مستوى جميع الشركات التابعة، بالرغم من عدم وضوح رؤية المشهد الاقتصادي والتغيرات السوقية المختلفة خلال الفترة.

هشام الخازندار – القلعة

فقد حققت الشركات التابعة للقلعة نتائج قوية، خلال الربع الأول من العام الحالي؛ بفضل زيادة أسعار البيع وارتفاع حجم المبيعات والتصدير.

فبالإضافة إلى المساهمة القوية للشركة المصرية للتكرير، شهدت شركة طاقة عربية نمو إيرادات الوقود بقطاع تسويق وتوزيع المنتجات البترولية،

إلى جانب زيادة معدلات توزيع الكهرباء بشركة “طاقة باور” والتوسع بشبكة محطات الغاز الطبيعي المضغوط وزيادة معدلات توزيعه.

وأضاف الخازندار أن الشركة الوطنية للطباعة واصلت جني ثمار تشغيل المصنع المتطور الجديد التابع لشركة البدار للعبوات،

بالإضافة إلى نمو حجم مبيعات التصدير وتحسن كفاءة التسعير، فضلًا عن استفادة مجموعة أسيك القابضة من الأداء القوي لمصنع أسمنت التكامل في السودان.

ولفت الخازندار إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (باستثناء الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي 120% لتسجل 783.4 مليون جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022؛ مدفوعةً بتحسن ربحية جميع الشركات التابعة،

بالإضافة إلى جهود الإدارة لتحسين الكفاءة التشغيلية وسياسات التسعير وخفض التكاليف، فضلًا عن جهود إعادة الهيكلة على مستوى الشركات التابعة.

وأضاف الخازندار أن تحسن ربحية القلعة، خلال الربع الأول من عام 2022، يعكس المساهمة البارزة للشركة المصرية للتكرير،

والتي حققت نتائج قوية بفضل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة ونمو هامش ربح التكرير.

كما أكد أن الإدارة ما زالت تركز على إتمام إعادة هيكلة ديون القلعة والشركة المصرية للتكرير باعتبارها أهم أولوياتها.

واختتم الخازندار بأن أداء الشركة، خلال الربع الأول من عام 2022، يعد شهادة على التزامها بتنمية أعمالها وقدرتها على المضي قدمًا وسط مختلف البيئات التشغيلية الصعبة.

وأعرب عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد من النتائج القوية والأداء المتميز للشركات التابعة في جميع الأسواق التي تعمل بها.