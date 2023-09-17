إيرادات «القلعة» ترتفع 26.8% إلى 57.9 مليار جنيه خلال النصف الأول

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية – نتائجها المالية المستقلة والمجمعة عن النصف الأول من العام الجاري 2023.

وبلغت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة القابضة 57.94 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، بمعدل نمو 26.89%.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 45.66 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات القلعة القابضة بنحو 2%، خلال الربع الثاني منفردا لتسجل 27.7 مليار جنيه ، مقابل 27 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2022.

وحققت القلعة القابضة صافي أرباح بقيمة 4.59 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل صافي أرباح بقيمة 8.25 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.