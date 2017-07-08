إيرادات القلعة ترتفع 22% خلال الربع الأول

خالد بدر الدين

ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة إحدى كبريات شركات الاستثمار فى مصر ، والتى تعمل منذ أكثر من عامين على إعادة هيكلة الشركة والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة، 22.05% لترتفع إلى 2.114 مليار جنيه فى الربع الأول من 1.732 مليار خلال نفس الربع من العام الماضى.



وتكبدت الشركة أيضا خسائر بحوالى 36% خلال الربع الأولى من العام الحالى والمنتهى 31 مارس الماضى بعد حقوق الأقلية.

وذكرت وكالة رويترز أن خسائر الشركة المجمعة بعد حقوق الأقلية بلغت 383.441 مليون جنيه (21.4 مليون دولار) خلال الثلاثة شهور الأولى من هذا العام مقابل خسارة 281.612 مليون جنيه خلال نفس الشهور من العام الماضى.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة أنها تتكبد خسائر متتالية منذ عام 2010 غير أنها توقعت أكثر من مرة التحول للربحية فى الأعوام الماضية لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك حتى الآن.

وتفاقمت خسائر الشركة قبل حقوق الأقلية لتزداد بنسبة 55.25% خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى 546.616 مليون جنيه بالمقارنة مع 352.079 مليون في الربع الأول من عام 2016.

وقالت القلعة في بيان صحفي إن أغلب خسائرها “من العمليات غير المستمرة والتى فى حالة استبعادها كانت القوائم المالية ستشهد تحسنا”.