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إيرادات القاهرة للزيوت والصابون تقفز 1433% والشركة تتحول للربحية خلال الربع الأول من 2023

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وحققت القاهرة للزيوت والصابون قفزات كبري في إجمالي الإيرادات

إيرادات القاهرة للزيوت والصابون تقفز 1433% والشركة تتحول للربحية خلال الربع الأول من 2023
جهاد سالم

جهاد سالم

12:56 م, الأحد, 14 مايو 23

اعتمد مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون نتائج الأعمال والقوائم المالية عن الربع الأول من عام 2023.

وحققت القاهرة للزيوت والصابون قفزات كبري في إجمالي الإيرادات، مما دفعها للتحول نحو الربحية.

وسجلت شركة القاهرة للزيوت والصابون، صافي أرباح بقيمة 21.44 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 12.73 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وحققت القاهرة للزيوت والصابون، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 1433%، لتصل إلى 218.68 مليون جنيه، مقابل 14.26 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

جدير بالذكر أن القاهرة للزيوت والصابون، تمكنت خلال عام 2022، من تقليص خسائرها بنسبة 55.6%، لتسجل 55.09 مليون جنيه، مقارنة مع 124.13 مليون جنيه خلال 2021.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:56 م, الأحد, 14 مايو 23