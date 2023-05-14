إيرادات القاهرة للزيوت والصابون تقفز 1433% والشركة تتحول للربحية خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون نتائج الأعمال والقوائم المالية عن الربع الأول من عام 2023.

وحققت القاهرة للزيوت والصابون قفزات كبري في إجمالي الإيرادات، مما دفعها للتحول نحو الربحية.

وسجلت شركة القاهرة للزيوت والصابون، صافي أرباح بقيمة 21.44 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 12.73 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وحققت القاهرة للزيوت والصابون، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 1433%، لتصل إلى 218.68 مليون جنيه، مقابل 14.26 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

جدير بالذكر أن القاهرة للزيوت والصابون، تمكنت خلال عام 2022، من تقليص خسائرها بنسبة 55.6%، لتسجل 55.09 مليون جنيه، مقارنة مع 124.13 مليون جنيه خلال 2021.