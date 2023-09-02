إيرادات الشركات المدرجة في البورصة الصينية تسجل 4.93 تريليون دولار

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للشركات العامة، أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم من الفئة ايه في الصين حافظت على نمو مطرد في النصف الأول من عام 2023، وفقا لوكالة “شينخوا”.

ووصلت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات المدرجة في البورصة إلى 35.39 تريليون يوان (حوالي 4.93 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 1.61 % على أساس سنوي.

وقالت الجمعية إن صافي أرباحها بلغ 3.19 تريليون يوان، بانخفاض 3.38 % عن العام السابق، نقلا عن البيانات المالية للنصف الأول لـ5206 شركات مدرجة في سوق الأسهم من الفئة ايه.

وكشفت البيانات أن الشركات المدرجة في البورصة بالبلاد حافظت على عمليات مطردة وواصلت تحسين هيكلها، بينما من المتوقع أن تتحسن آفاقها تدريجيا، وفقا للجمعية.