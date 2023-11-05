إيرادات الشركات المدرجة في البورصة الصينية تتجاوز 16 مليار دولار خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات من بورصة بكين أن ما يقرب من 90 % من الشركات المدرجة في البورصة حققت أرباحا في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لوكالة شينخوا.

وسجلت الشركات إيرادات بلغت 120.35 مليار يوان (حوالي 16.76 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 2.59 % على أساس سنوي.

وخلال فترة التسعة أشهر هذه، سجلت نصف الشركات المدرجة نموا في صافي الأرباح على أساس سنوي، وشهدت 26 من هذه الشركات نموا بنسبة تتجاوز 50 %.

وقالت البورصة إنه من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة ربحية أفضل في الربع الأخير.

وزادت الشركات الاستثمار في البحث والتطوير في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 5.19 مليار يوان، بزيادة تزيد عن 8 % على أساس سنوي، وفقا للبورصة.