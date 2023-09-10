إيرادات الشركات المدرجة ببورصة بكين تتجاوز 10 مليارات دولار في نصف عام

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة بكين للأوراق المالية، أن الشركات المدرجة فيها سجلت نمواً بنسبة 4.43 % على أساس سنوي في إيرادات التشغيل خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي إيرادات التشغيل للشركات المدرجة في البورصة بلغ حوالي 77.03 مليار يوان (حوالي 10.68 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وقال مسؤول من البورصة إنه وعلى الرغم من العوامل السلبية المتعددة، التزمت الشركات المدرجة في البورصة باستراتيجية قائمة على الابتكار، وأظهرت مرونة وإمكانات تطوير قوية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 % من هذه الشركات حققت أرباحاً في النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق على البحث والتطوير من قبل الشركات المدرجة في البورصة زاد بنسبة 3.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 3.27 مليار يوان خلال النصف الأول من العام الجاري.