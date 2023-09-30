إيرادات الشركات الحكومية في الصين تتجاوز 7 تريليونات دولار خلال 8 أشهر

أعلنت وزارة المالية الصينية أن الشركات المملوكة للدولة والشركات القابضة التابعة للدولة شهدت نموًا في إيراداتها وأرباحها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وفقا لوكالة شينخوا.

وبلغت الإيرادات 54.39 تريليون يوان (حوالي 7.58 تريليون دولار)، بزيادة 4 % على أساس سنوي، في حين بلغت الأرباح 3.09 تريليون يوان، بزيادة قدرها 4.3 % على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم التي يتعين على الشركات دفعها 3.87 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بانخفاض 3.1% على أساس سنوى.

وقالت الوزارة إن نسبة الأصول إلى الخصوم للشركات المملوكة للدولة بلغت 64.8 % في نهاية أغسطس.