إيرادات السينما المصرية تتخطى 150 مليون جنيه.. نقاد: ملاذ وحيد لمتعة الأسرة المصرية

استطاعت دور العرض السينمائية الوصول لحجم كبير ورقم قياسي في الايرادات الخاصة ببعض الأفلام السينمائية التي طرحت مؤخرا للجمهور تخطت 150 مليون جنيه في فترة وجيزة للغاية .

وأبرز تلك الأفلام التي كانت حصيلتها هذا الرقم الضخم في السينمات المصرية ، بيت الروبي للنجم كريم عبد العزيز فحقق حوالي 90 مليون جنيه وتاج للنجم تامر حسني ب36 مليون جنيه والبعبع للنجم أمير كرارة بحوالي 28 مليون جنيه ومستر اكس للنجم أحمد فهمي بحوالي 23 مليون جنيه .

دعاء حلمي : مؤشر جيد أن عجلة الانتاج السينمائي مستمرة بصورة مميزة

أعربت الناقدة دعاء حلمي عن كون هذه الايرادات مشجعة للمنتجين السينمائيين بمصر ، وهو مؤشر جيد أن عجلة الانتاج السينمائي مستمرة بصورة مميزة .

وأشارت الى أنه منذ سنوات حقق فيلم ” كازبلانكا” للنجم أمير كرارة ايرادات مرتفعة وصلت لأكثر من 60 مليون جنيه بمفرده كفيلم سينمائي ، أي أن السينمات المصرية حققت أرقام كبيرة في فترة زمنية معينة لكن سعر تذكرة السينما كان وقت عرض فيلم كازبلانكا لايتجاوز 60 جنيه أما حاليا وصل سعر التذكرة لأكثر من 150 جنيه تقريبا .

لكن الأهم أن هذه الايرادات الضخمة التي حققتها دور العرض بمصر أمرا جذابا للجمهور الفترة المقبلة ، لمشاهدة الأفلام السينمائية التي ستطرح خلال الأشهر القادمة ، لاسيما أن الأفلام التي حققت هذه الايرادات كانت جيدة فنيا لحد كبير وفق” حلمي ” .

نادر عدلي : السينما هي الملاذ الأخير للأسرة المصرية للمتعة والتنزه في البلاد وأسعارها رخيصة

ويرى الناقد السينمائي نادر عدلي أن تحقيق هذه الايرادات المرتفعة بصورة كبيرة في دور العرض السينمائية ، يرجع لعناصر مهمة أهمها ارتباط هذه الأفلام بموسم عيد ، كما أنه كان يتم فتح حوالي 8 حفلات بصالات العرض السينمائي في يوم واحد للجمهور .

اضافة لارتفاع أسعار تذاكر السينما بدرجة معينة فتخطت 100 جنيه ، علاوة أن معظم سنوات التعليم المختلفة كانت منتهية في دراستها باستثناء الثانوية العامة .

أكد أيضا أنه رغم ارتفاع سعر تذكرة السينما ، لكن تظل هي الملاذ الأخير للأسرة المصرية للمتعة والتنزه في البلاد وأسعارها رخيصة ، فلايوجد في بلادنا سوى حديقة حيوان واحدة وبرج القاهرة لايتسع سوى ل2000 أو 3000 شخص تقريبا ، كذلك وجوده هذه الأفلام حتى موسم الصيف الحالي ، والذي يحرص فيه الجمهور على التنزه ومشاهدة السينما.

قدري الحجار :الخلطة السحرية التي يبحث عنها المنتجين لجذب الجمهور في السينما غير واضحة

وعلق الناقد الفني قدري الحجار أن أهم فيلم حقق ايرادات في تاريخ السينما المصرية ” خلي بالك من زوزو” بطولة النجم حسين فهمي والراحلة سعاد حسني ويليه فيلم ” أبي فوق الشجرة” للراحل عبد الحليم حافظ وفيلم” اسماعيلية رايح جاي ” للنجم محمد فؤاد .

أضاف أن الخلطة السحرية التي يبحث عنها المنتجين لجذب الجمهور في السينما غير واضحة ، وهناك أفلام انتاجها كان ضخما لم تحقق نجاحا كبيرا مثل الناصر صلاح الدين وفيلم البحث عن سيد مرزوق وأفلام كثيرة تعتبر من أفضل 100 فيلم في السينما المصرية ، لاسيما أن الجمهور يبحث حاليا عن البسمة في الأفلام في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في المجتمع المصري .

وتابع قائلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية الكوميدية على مستوى العالم والاستعراضية أيضا ، للتخفيف عن معاناة الجمهور .

أكد أن الوضع الاقتصادي في بلادنا صعب للغاية بسبب دخل الفرد الواحد ، لذلك الجمهور ينجذب للسينما وهذه الايرادات تحققت لارتفاع سعر تذاكر السينما .

وتمنى من صناع السينما الفترة القادمة تحقيق التوازن في نوعيات الأفلام ، حتى تشارك بعضا منها في المهرجانات العالمية ويتواجد فيلم مصري يمثلنا في هذه المهرجانات .