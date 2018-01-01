إيرادات السينما الصينية ترتفع إلى 56 مليار يوان في 2017

خالد بدر الدين:أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن عائدات السينما الصينية ارتفعت بنسبة 13.45% خلال العام الماضي لتزداد إلى 55.91 مليار يوان (8.59 مليار دولار) لتحقق أكثر من ثلاثة أمثال معدل النمو في عام 2016.وذكرت شينخوا بناء على بيانات من إدارة الصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيو

خالد بدر الدين:

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن عائدات السينما الصينية ارتفعت بنسبة 13.45% خلال العام الماضي لتزداد إلى 55.91 مليار يوان (8.59 مليار دولار) لتحقق أكثر من ثلاثة أمثال معدل النمو في عام 2016.

وذكرت شينخوا بناء على بيانات من إدارة الصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون الصينية، أن مبيعات تذاكر الأفلام المحلية سجلت 30.1 مليار يوان في 2017 أي ما يعادل 54% من إجمالي مبيعات التذاكر بقيادة فيلم (وولف واريور 2) الذى سجل أكبر الإيرادات في الصين العام الماضي بمبيعات تذاكر بلغت 5.68 مليار يوان.

وذكرت وكالة رويترز أن الصين باتت ثاني أكبر سوق لأفلام السينما في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية رغم امتلاكها عددا أكبر من شاشات العرض بعد توسع سريع استمر لأعوام.

وقالت الهيئة التنظيمية للإعلام إن الصين أضافت 9597 شاشة عرض سينمائي العام الماضي، ليصبح العدد الإجمالي 50 ألفا و776 في المقابل تملك الولايات المتحدة أكثر قليلا من 40 ألف شاشة عرض سينمائي بحسب بيانات من الاتحاد الوطني لملاك دور العرض ومقره الولايات المتحدة.