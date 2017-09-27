إيرادات السياحة في تونس تقفز 20%

خالد بدر الدينأظهرت بيانات رسمية نمو إيرادات قطاع السياحة بتونس قفز 20%، منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليواصل القطاع تعافيه بعد عامين من هجومين استهدفا سياحًا أجانب.وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي، أن إيرادات السياحة زادت إلى 2.006 مليار دينار حتى 26 سبتم

خالد بدر الدين

أظهرت بيانات رسمية نمو إيرادات قطاع السياحة بتونس قفز 20%، منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليواصل القطاع تعافيه بعد عامين من هجومين استهدفا سياحًا أجانب.

وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي، أن إيرادات السياحة زادت إلى 2.006 مليار دينار حتى 26 سبتمبر الحالى، مقارنة بحوالى 1.74 مليار دينار، في نفس الفترة من عام 2016، كما زاد عدد السياح بنسبة 23 % ليصل إلى 5.147 مليون سائح، مع صعود عدد السياح الأوروبيين 15% ليزداد إلى 1.3 مليون سائح بفضل حملة ترويجية كبيرة في الدول الغربية وتخفيف حظر السفر إلى تونس.

وتأمل تونس أن تستقبل 6.5 مليون سائح في 2017 بأكمله بزيادة 30 %، عن العام الماضي، في ظل استقرار الأوضاع الأمنية وسعي السلطات لاستقطاب السياح من وجهات جديدة مثل روسيا.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن وزارة الخارجية البريطانية قالت في يوليو الماضي، أن بريطانيا لم تعد تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس بما في ذلك العاصمة ومعظم المقاصد السياحية.

وتكافح تونس لإنعاش قطاع السياحة الذى يسهم 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهو أكبر جهة توظيف بعد القطاع الزراعي والذي تأثر بشدة منذ هجوم في يونيو من عام 2015، عندما فتح مسلح النار على سياح في فندق بمنتجع سوسة السياحي، وقتل 38 شخصًا أغلبهم من البريطانيين، كما قتل مسلحان آخران 21 سائحًا غربيًا في هجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس قبل ذلك بثلاثة شهور.