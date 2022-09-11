إيرادات السياحة فى الإمارات تتجاوز 5 مليارات دولار خلال النصف الأول

قال نائب رئيس دولة الإمارات‭ ‬اليوم الأحد في تغريدة إن إيرادات قطاع السياحة تجاوزت 19 مليار درهم (5.17 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق بلغ 12 مليون نزيل بنمو 42 % متوقعا “انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم”.

وسجل قطاع السفر والسياحة في الإمارات نموا بالمؤشرات السياحية الرئيسية العام الماضي مقارنة مع عام 2020 مما يؤكد تعافي القطاع بشكل متسارع بالدولة، بحسب البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي.

وأفادت البيانات بأن نسبة مساهمة القطاع الإجمالية بالناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفعت فى عام 2021 إلى 6.4% ما يعادل 99.1 مليار درهم، مقارنة مع 4.6% في 2020 أي ما يعادل 70.3 مليار درهم بنمو 41%، في وقت بلغت مساهمة القطاع الإجمالية نحو 11.7% في عام 2019 بواقع 188.6 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفرها قطاع السفر والسياحة فى عام 2021 بلغت 644.3 ألف وظيفة مقارنة مع 585.4 ألف في العام 2020 بنمو 10% أي أن القطاع أَضاف نحو 59 ألف وظيفة فى عام 2021 مقارنة مع عام 2020، بينما بلغ إجمالي الوظائف السياحية في العام 2019 نحو 748.1 ألف وظيفة.

وحول إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات، بلغ العام الماضي نحو 67.5 مليار درهم مقارنة مع 45.4 مليار درهم في العام 2020 أي بنمو 48%، في وقت بلغ الإنفاق من السياح المحليين على السياحة داخل الدولة فى عام 2021 نحو 33.2 مليار درهم مقارنة مع 27.2 مليار درهم العام 2020 بنمو 22% بينما بلغ في 2019 نحو 43.4 مليار درهم.