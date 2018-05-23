إيرادات السياحة تقفز 83% في الربع الأول

خالد بدر الدينقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بحوالي 83.3 % خلال الربع الأول من العام الجارى لتتجاوز 2.2 مليار دولار بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي بفضل زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بحوالي 37.1 % لترتفع إلى 2.383 مليون سائح كما زاد عدد الليالي السياحية إلى 23.8 مليون ل

خالد بدر الدين

قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بحوالي 83.3 % خلال الربع الأول من العام الجارى لتتجاوز 2.2 مليار دولار بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي بفضل زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بحوالي 37.1 % لترتفع إلى 2.383 مليون سائح كما زاد عدد الليالي السياحية إلى 23.8 مليون ليلة في الربع الأول.

وذكرت وكالة رويترز أن قطاع السياحة يعد ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة بسبب سنوات الاضطراب السياسي بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعض أعمال العنف المسلح.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء، ولكن عادت الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في أبريل الماضي.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.