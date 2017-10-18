إيرادات السياحة تقفز إلى 5.3 مليار دولار فى 9 شهور

خالد بدر الدينقال مسؤول حكومي رفيع المستوي في مصر اليوم الأربعاء إن إيرادات قطاع السياحة قفزت 211.8 % لترتفع إلى حوالى 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 1.7 مليار حنيه خلال نفس الشهور من العام الماضى. وأرجع المسؤول المطلع على ملف السياحة لوكالة رويترز طالبا عدم ذكر اس

خالد بدر الدين

قال مسؤول حكومي رفيع المستوي في مصر اليوم الأربعاء إن إيرادات قطاع السياحة قفزت 211.8 % لترتفع إلى حوالى 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 1.7 مليار حنيه خلال نفس الشهور من العام الماضى.

وأرجع المسؤول المطلع على ملف السياحة لوكالة رويترز طالبا عدم ذكر اسمه التحسن إلى زيادة معدل إنفاق السائح إلى 88.2 دولار في الليلة الواحدة.

وقال المسؤول ذاته إن أعداد السياح الوافدين إلى البلاد ارتفعت بحوالى 55.3 % خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مع زيادة أعداد السائحين الوافدين من أوروبا إلى 3.2 مليون سائح بارتفاع 85 % عن نفس الشهور من عام 2015 .

وتتوقع مصر وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى 6 مليارات دولار رغم عدم رفع الحكومة الروسية الحظر على الرحلات السياحية لمصر بعدو لكن بعد وصول إيرادات أول تسعة أشهر إلى نحو 5.3 مليار دولار فقد تعيد الحكومة النظر في تقديراتها بالمقارنة مع 3.4 مليار دولار في 2016.

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة و لكن السياحة تضررت بشدة طوال سنوات الاضطراب السياسي بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

