إيرادات السياحة ترتفع إلى 7.25 مليار دولار في 9 أشهر

سيد بدرأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بمعدل 155% تقريبًا، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، لتسجل 7.25 مليار دولار مقابل 2.84 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.وأشار البنك المركزي، في تقرير حديث، إلى تراجع مدفوعات السفر إلى 1.7 مليار

سيد بدر



أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بمعدل 155% تقريبًا، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، لتسجل 7.25 مليار دولار مقابل 2.84 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار البنك المركزي، في تقرير حديث، إلى تراجع مدفوعات السفر إلى 1.7 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار، لافتًا إلى ارتفاع رسوم المرور بقناة السويس إلى 4.2 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي فقد حقق الميزان الخدمي والذي يضم صافي تدفقات السياحة وقناة السويس فائض بقيمة 7.8 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار، بينما دعمت تحويلات المصريين بالخارج صافي التحويلات الجارية بدون مقابل لتسجل 19.5 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار.