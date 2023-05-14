إيرادات السياحة المصرية تقفز بنسبة 37% لتسجل 12.2 مليار دولار خلال 2022

ارتفعت إيرادات مصر من القطاع السياحي خلال العام الماضى 2022، بنسبة 37% مسجلة نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ8.9 مليار دولار في العام السابق له 2021، وذلك وفقًا لبيانات حصلت عليها “المال” من قبل البنك المركزى المصري ووزارة السياحة والآثار.

وكان أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، صرح بأن هناك زيادة في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 43% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ولفت إلى أن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023، تشير إلى توافد نحو 15 مليون سائح وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا مهما في صناعة السياحة المصرية.

وتطمح الحكومة المصرية لمضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لنحو 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كما تستهدف زيادة أعداد الوافدين بنسب تتراوح من 25 إلى 30% في العام.

وقال وزير السياحة إن محاور هذه الاستراتيجية تتضمن العمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار مع رفع القدرة الاستيعابية للمطارات والطائرات المصرية، إضافة إلى تحسين التجربة السياحية.