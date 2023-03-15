إيرادات السكك الحديدية في مصر تنمو 27.6% في يناير (جراف)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال نشرته المعلوماتية المصدرة فبراير الماضي، أن إجمالي إيرادات السكك الحديدية في مصر بلغ 357.8 مليون جنيه خلال يناير السابق.

وأوضحت نشرة الجهاز المركزي الإحصائية أن عوائد السكك الحديدية نمت بنسبة 27.6% في يناير 2023 مقارنة بـ 280.5 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الذي يسبقه.

واتضح من خلال دراسة «المال» لبيانات النشرة المعلوماتية الإحصائية ، إنخفاض إجمالي الإيرادات الناتجة عن السكة الحديد في يناير الماضي بنسبة 6.3% مقارنة بعوائد أغسطس 2022 الذي سجل 381.7 مليون.

ويشار أن إجمالي

«الهيئة القومية»: بلغت إيرادات نقل البضائع بالقطارات 38.7 مليون خلال شهر يناير الماضي

إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية

لسكك حديد مصر تحصل عليها من خلال إيرادات نقل البضائع بجانب عوائد نقل الركاب بواسطة خطوط القطارات.

سجلت إيرادات نقل بضائع سكك حديد مصر ارتفاع بنسبة 17.3% في يناير 2023 محققة 38.7 مليون جنيه بفارق 5.7 مليون بمقارنتها مع عوائد شهر فبراير 2022.

وكشفت بيانات بوابة معلومات مصر أن عوائد أكتوبر السابق من نقل البضائع عبر القطارات بلغت 38.8 كأكبر نسبة على مدار العام بواقع 3.7% ارتفاع مقارنة بشهر سبتمبر الذي يسبقه.

وسجل شهر يونيو 2022 أكبر نسبة نمو بلغت 29% مقارنة بـ مايو من نفس العام الذي بلغت

«الهيئة القومية»: 21.4% نسبة نمو عوائد نقل الركاب بالسكك الحديدية خلال يناير 2023

نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

عن نقل البضائع 29.8 مليون جنيه ، بينما انخفضت عوائد يوليو بنسبة كبيرة قدرها 31.5% عن يونيو الذي سجل 38.4 مليون بفارق 12 مليون جنيه.

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتفاع

نقل الركاب بواسطة خطوط السكك الحديدية في مصر خلال يناير الماضي لتصل إلى 276.3 مليون جنيه.

وسجلت عوائد نقل الركاب

نسبة ارتفاع قدرها 21.4% في يناير 2023 مقارنة بـ 227.5 مليون جنيه في شهر فبراير من العام الذي يسبقه.

و يشار أن أغسطس 2022 استحوذ على الكم الأكبر من عوائد نقل الركاب بالسكك الحديدية حيث بلغ إجمالي إيراداته حوالي 309 مليون جنيه بواقع 4% مقارنة بـ يوليو الذي يسبقه.

وسجل مايو 2022 أكبر نسبة ارتفاع خلال العام بواقع 28% مقارنة بـ إبريل الذي يسبقه حيث سجل الثاني 201.3 مليون جنيه إيرادات من نقل ركاب القطارات محقق بذلك أعلى نسبة انخفاض قدرها 19% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

والجدير بالذكر أن هناك مصادر أخرى لعوائد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجانب إيرادات نقل البضائع و الركاب.