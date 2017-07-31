إيرادات التصدير تقفز بأرباح المالية والصناعية 268%

مصطفى طلعت:قفزت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية، بنسبة 268% ، خلال النصف الأول من 2017، لتسجل إرباح بقيمة 60.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 16.4 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك وفقاً للقوائم المالية المستقلة للشركة المعلنة مؤخراً.ولعبت إيرادات التصدير دورا كبيراً في نمو صاف

مصطفى طلعت:

قفزت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية، بنسبة 268% ، خلال النصف الأول من 2017، لتسجل إرباح بقيمة 60.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 16.4 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك وفقاً للقوائم المالية المستقلة للشركة المعلنة مؤخراً.

ولعبت إيرادات التصدير دورا كبيراً في نمو صافي الربح، خلال الفترة المذكورة لتسجل 327.49 مليون جنيه مقابل 155.93 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016، بنسبة نمو بلغت 110%، كما قفزت الإيرادات خلال الربع الثاني إلى 153.28 مليون جنيه مقابل 96.03 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت شركة “برايم” القابضة للإستثمارات المالية إرتفاع الايرادات إلى زيادة عائدات التصدير وأسعار بيع المنتجات المحلية والتصديرية، بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ومدعومة كذلك بتوقيع الشركة لعقد تصدير بـ 225 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية.

وحددت “برايم”، في مذكر بحثية حديثة حصلت عليها “المال”، القيمة العادلة لسهم الشركة عند 18.5 جنيه، مع توصية بالإحتفاظ، فيما يتداول السهم حاليا حول مستويات الـ 18 جنيهاً.

وشهد هامش مجمل الربح زيادة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 40٪ في النصف الأول من عام 2017 مقابل 30٪ في النصف الأول من عام 2016، على خلفية الزيادة الكبيرة في الايرادات نتيجة لارتفاع حجم الصادرات وارتفاع أسعار البيع، في حين أن غالبية المواد الخام من مصادر محلية، وهو ما نتج عنه زيادة في عائدات المبيعات بمعدل أعلى من تكلفة المبيعات، مما عزز بدوره من أرباح الشركة.