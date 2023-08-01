إيرادات التجارة الإلكترونية في كوريا تتجاوز 14 مليار دولار في 6 أشهر

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 7.7% في يونيو مقارنة بالعام السابق على خلفية انتعاش الطلب على خدمات السفر، وفقا لوكالة يونهاب.

بلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 18.42 ترليون وون (14.41 مليار دولار أمريكي) في يونيو، مقارنة بـ 17.1 ترليون وون تم تسجيلها في العام السابق، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري.

وقاد النمو خدمات السفر والنقل بشكل كبير، حيث قفزت بنسبة 30.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.96 تريليون وون، حيث سافر المزيد من الناس وسط رفع القيود المتعلقة بالفيروسات.

ارتفعت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات عبر الإنترنت بنسبة 14.8% لتصل إلى 2.41 تريليون وون أيضًا، وارتفعت مبيعات القسائم الإلكترونية، التي تشير إلى بطاقات الهدايا عبر الإنترنت، بنسبة 46.7% لتصل إلى 734 مليار وون.

وبلغ الطلب على خدمات توصيل الطعام 2.1 تريليون وون، بزيادة قدرها 0.8% على أساس سنوي، ووصلت مبيعات الملابس عبر الإنترنت إلى 1.5 تريليون وون، بانخفاض 1.7% خلال هذه الفترة.

ارتفعت المشتريات التي تمت عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتصل إلى 13.44 تريليون وون. وشكلت 73% من إجمالي قيمة التسوق عبر الإنترنت، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، وفقا للبيانات.

في غضون ذلك، بلغ الشراء المباشر لكوريا الجنوبية للبضائع من مراكز التسوق عبر الإنترنت في الخارج في الربع الثاني 1.63 تريليون وون في يونيو، بزيادة قدرها 25.6% على أساس سنوي.