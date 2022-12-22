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إيرادات البريد الصينى تتجاوز 176 مليار دولار فى 11 شهرا

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توسعت إيرادات قطاع البريد الصيني بنسبة 5.6 %

إيرادات البريد الصينى تتجاوز 176 مليار دولار فى 11 شهرا
أحمد فراج

أحمد فراج

4:57 م, الخميس, 22 ديسمبر 22

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للبريد فى الصين نموا مستقرا في إيرادات أعمال قطاع البريد في البلاد خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، توسعت إيرادات قطاع البريد الصيني بنسبة 5.6 % على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 1.23 تريليون يوان (حوالي 176.6 مليار دولار أمريكي)، وفقاً للبيانات الصادرة.

وتعاملت شركات خدمات التوصيل السريع في الصين مع 100.21 مليار طرد في الأشهر الـ11 الأولى، بزيادة 2.2 % عن العام السابق، وبلغت إيرادات أعمالها 956.98 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة 1.6 % على أساس سنوي.

وفي نوفمبر وحده، حقق قطاع البريد في الصين 119.98 مليار يوان من عائدات الأعمال، مسجلا انخفاضا سنويا بنسبة 5 %.

أحمد فراج

أحمد فراج

4:57 م, الخميس, 22 ديسمبر 22