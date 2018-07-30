إيرادات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بالصين تقفز إلى 3 تريليونات يوان

خالد بدر الدينأعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الاثنين، أن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حقق إيرادات، خلال النصف الأول من العام الحالى، بأكثر من 2.9 تريليون يوان (حوالى 430 مليار دولار أمريكى)، بزيادة 14.4% عليها خلال نفس النصف من العام الماضى.ذكرت وكالة شينخو

خالد بدر الدين





أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الاثنين، أن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حقق إيرادات، خلال النصف الأول من العام الحالى، بأكثر من 2.9 تريليون يوان (حوالى 430 مليار دولار أمريكى)، بزيادة 14.4% عليها خلال نفس النصف من العام الماضى.

ذكرت وكالة شينخوا أن قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حافظ على تنمية مستمرة مع تحقيق نمو مزدوج الرقم في الأرباح وعدد متزايد من الموظفين ومستوى مرتفع للأجور لترتفع الأرباح المجمّعة للقطاع بنسبة 10.5% لتصل إلى 358 مليار يوان في النصف الأول من العام.

لكن صعدت صادرات البرمجيات 2.6% فقط لتزداد إلى 25.3 مليار دولار في النصف الأول، حيث تباطأت من 4.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو، بينما كان معدل النمو أعلى قليلًا من ذلك في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضى.