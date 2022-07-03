إيرادات البرمجيات الصينية ارتفعت بنسبة 10.6 بالمئة ما بين يناير-مايو

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية نموا مستقرا لقطاع خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع في إيرادات البرمجيات الصينية نسبته 10.6 بالمئة.

وأشارت البيانات المذكورة إلى أن إيرادات القطاع سجلت 3.62 تريليون يوان (حوالي 541.4 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الخمسة الماضية.

وحققت الشركات في القطاع المذكور أرباحا مجمعة بلغت 374.7 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة سنوية نسبتها 1.9 بالمئة، ما عكس انخفاضا بواقع 1.4 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى.

وأظهرت البيانات تسجيل صادرات البرمجيات الصينية 20.4 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين، بزيادة نسبتها 2.7 بالمئة على أساس سنوي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.