إيرادات البترول السعودي تصعد 9% بفضل قرار ترامب

خالد بدر الدينأعلنت، اليوم الخميس، مونيكا مالك، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بنك أبو ظبي التجاري، أن الإيرادات النفطية السعودية التي بلغت 440 مليار ريال (117.3 مليار دولار) العام الماضى، من المتوقع أن تصعد بما يتراوح بين 7 و9% على المستوى الذي كانت ستصل إليه دون قرار ترامب بالانسحاب من

خالد بدر الدين





أعلنت، اليوم الخميس، مونيكا مالك، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بنك أبو ظبي التجاري، أن الإيرادات النفطية السعودية التي بلغت 440 مليار ريال (117.3 مليار دولار) العام الماضى، من المتوقع أن تصعد بما يتراوح بين 7 و9% على المستوى الذي كانت ستصل إليه دون قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وتفترض مونيكا، بناء على هذه التقديرات، أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.20 مليون برميل يوميًّا هذا العام، بدلًا من 9.94 مليون برميل، وأن تؤدي التوترات الجيوبوليتيكية المتفاقمة إلى ارتفاع متوسط أسعار الخام هذا العام ثلاثة دولارات للبرميل لتحوم حول 80 دولارًا للبرميل.

وقالت إن ارتفاع أسعار البترول سيعود بالنفع على برنامج الإصلاح السعودي الطموح، الذي يهدف إلى خلق فرص عمل وصناعات جديدة، فضلا عن خفض عجز ضخم بموازنة الدولة، وربما تتمكن المملكة من بدء زيادة إنتاجها النفطي في وقتٍ أضحت فيه أسعار النفط مرتفعة بالفعل، وهذا يوفر لهم مزيدًا من الأموال لدعم برنامجهم الاستثماري، بينما يتقلص العجز.

وذكرت وكالة رويترز أن ارتفاع أسعار النفط سيساعد الدول العربية الكبرى بمنطقة الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، على تحقيق مكاسب مالية وسياسية بفضل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال دبلوماسيون إن السعودية كانت ترغب في هبوط أسعار النفط، في ظل تخمة المعروض عام 2014، لأسبابٍ، من بينها أن انخفاض سعر الخام يقلص دخل خصمها اللدود إيران ويحدّ من قدرة طهران على تمويل حروب بالوكالة ضد مصالح المملكة في المنطقة.

ويبدو أن قرار ترامب سيقلص على الأرجح دخل إيران النفطي، في الوقت الذي سيفسح فيه المجال أمام دول الخليج العربية لتعزيز صادراتها من الطاقة، كما بات الوضع مثاليًّا للرياض، لدرجة أن مسئولًا اقتصاديًّا بدولة الإمارات أكد أن قرار ترامب قد يساعد الاقتصادات العربية المصدرة للنفط.

وأبلغ المسئول رويترز بأن ارتفاع الدخل النفطي، مِن شأنه تعزيز السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي، وهو ما يساعد القطاع المالي بأكمله رغم أي تصاعد للتوترات السياسية المرتبطة بإيران.

وسيتوقف الأثر الواقع على صادرات النفط الإيرانية، على كيفية تعاطي المشترين في آسيا وأوروبا مع العقوبات الأمريكية، والتي قد تظل غير واضحة لأشهر، غير أن محللين يتوقعون أن إنتاج إيران النفطي قد يهبط بما يتراوح بين 300 ألف ومليون برميل يوميًّا من نحو 3.8 مليون برميل.

ومن المتوقع أن تسد السعودية جزءًا كبيرًا في تلك الفجوة. فقد أوضح مسئول سعودي بقطاع الطاقة، يوم الأربعاء، أن الرياض ربما تزيد إنتاجها لتعويض أي نقص في المعروض.

ويعد قرار ترامب خبرًا سيئًا لبعض دول الخليج فالدول الأوروبية تحاول المحافظة على الاتفاق النووي، لكنه قد ينهار تمامًا مما يثير مخاطر تزايد حدة الصراع في المنطقة، كما قال مصرفي إماراتي ”هذا سيؤثر على نظرة المستثمرين الأجانب للمنطقة، وسيكون هناك المزيد من السلبية وتسليط أكبر للضوء على المخاطر”.

وقد تعاني دبي، وهي مركز تقليدي للأنشطة الإيرانية، في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات أكثر حرصًا في المعاملات التجارية مع إيران؛ لأنها ترى مخاطر أكبر لوقوعها تحت طائلة إجراءات قانونية أمريكية. وتعادل صادرات الإمارات لإيران نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

كذلك قد تعاني سلطنة عمان، التي كانت تأمل بأن تدعم الاستثمارات الإيرانية خطط التوسع الصناعي. ففي العام الماضي وقع البنك المركزي العماني مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني بهدف تعزيز التجارة.

غير أنه من المتوقع أن يستمر جزء كبير من التجارة مع إيران، ربما من خلال اتفاقات المقايضة التي ازدهرت في ظل العقوبات التي كانت مفروضة قبل أن يدخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في عام 2016.

وبعيدًا عن دبي وسلطنة عمان، فإن دول الخليج الثرية المصدرة للنفط لا تربطها بإيران سوى علاقات استثمارية وتجارية محدودة جدًّا، وهو ما يعني أن هذه الدول لن تخسر كثيرًا.

وينذر القرار الأمريكي بانخفاض دخل إيران من الصادرات وانحسار قدرتها على الحصول على العملة الصعبة. ويتوقع محللون أن تظل الصادرات النفطية أعلى مما كانت عليه قبل عام 2016، ومن ثم قد يتمكن الاقتصاد من شق طريقه، لكن مشكلات البنوك تعني أن حدوث أزمة مالية ليس بالأمر المستحيل.

وقال مهرداد عمادي، وهو خبير اقتصاد إيراني يرأس إدارة تحليل مخاطر الطاقة لدى شركة بيتاماتريكس للاستشارات في لندن، إن الاضطرابات في سوق العملات تشبه بطريقةٍ ما حالة عدم الاستقرار التي شهدتها فنزويلا هذا العام وأزمة العملة التي حدثت في الأرجنتين عام 2002.

وعلق قائلًا ”الأمر ببساطة هو أن الاقتصاد مثل شاحنة عملاقة عليها حمولة ثقيلة وتسير بمحرك دراجة“.