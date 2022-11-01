إيرادات «الإنتاج الحربى» تقفز 28.3% لتسجل 25.8 مليار جنيه العام الماضى

ارتفعت إيرادات النشاط للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى إلى 25.8 مليار جنيه في العام المالى الماضى 2021 /2022، مقابل 20.1 مليار خلال العام السابق 2020/2021 بمعدل نمو ( 28.3% ).

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين، خلال كلمته فى ‏احتفالية الوزارة بمناسبة العيد الثامن والستون للإنتاج الحربي، إن هذا النجاح تم بجهد وتعب العمال.

وأضاف أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكري والمدني.

وتم خلال الحفل عقد جلسة نقاشية بعنوان ” شراكات ناجحة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص” وتمحورت حول أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص المحلى للنهوض بالصناعة الوطنية.

كما تم عرض فيلم بعنوان ” صناعة الإرادة ” والذي يستعرض لمحةً عن دور وزارة الإنتاج الحربي ما بين الماضي والحاضر لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة من خلال جهودها لتعميق الصناعات العسكرية الوطنية.