إيرادات «الإنتاج الحربى» تسجل 18.9 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2023/2022

قفزت إيرادات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بنحو %18 لتسجل 18.9 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام المالى 2023/2022، مقابل 16 مليارا خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2021، بحسب تقرير للوزارة حصلت «المال» على نسخة منه.

وحققت وزارة الإنتاج الحربى على مدار السنوات الماضية ارتفاعا بمؤشرات الأداء، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالى الإيرادات فى عام (2022/2021) نحو 26.7 مليار جنيه، مقابل 20.1 مليار فى (2021/2020).

ووفق التقرير، فقد بلغت إيرادات العام المالى 2020/2019 نحو15.7 مليار جنيه، مقابل 13.18 مليار فى 2019/2018، أما فى 2018/2017 فقد سجلت 11.618 مليار، مقابل 8.9 مليار فى 2017/2016، بينما كانت فى العام الذى سبقه 6.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى إيرادات النشاط فى يونيو 2015 نحو 4.2 مليار جنيه.

وترتكز الخطة الإستراتيجية للتطوير بالوزارة على زيادة الإنتاج من خلال (تعميق التصنيع المحلى، إدخال منتجات جديدة، زيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية، استكمال وتطوير خطوط الإنتاج، وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب التخصصى وتغيير الثقافة وبناء القدرات). واعتمدت وزارة الإنتاج الحربى على 4 محاور لتنفيذ هذه الخطة، تمثلت فى تطوير الأداء، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية والبحوث، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة فى المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات، وإقامة شركات صناعية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة.