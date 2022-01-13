إيرادات «الإسكندرية للكهرباء» تسجل 650 مليون جنيه خلال ديسمبر

بتراجع 25 مليونًا عن نوفمبر بعد هبوط الحرارة

أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية للعملاء التابعين للشركة بلغ نحو 650 مليون جنيه لشهر ديسمبر الماضى. وأوضح، فى تصريحات خاصة، أن تلك الفواتير التى تم إصدارها تمثل استهلاك القطاعين المنزلى والتجارى عن الشهر نفسه، لافتًا إلى أن تلك القيمة موزعة بواقع 480 مليون جنيه للقطاع المنزلى، و170 مليونًا للقطاعين التجارى والخاص.

وأشار إلى تراجع فاتورة استهلاك ديسمبر الماضى بقيمة تصل لنحو 25 مليون جنيه، مقارنة مع فاتورة نوفمبر الماضى، التى سجلت 675 مليونًا.

وأرجع ذلك التراجع إلى انخفاض استهلاك القطاعين خلال ديسمبر نظرا لبرودة الجو وانخفاض درجات الحرارة خلال الشهر الماضى مقارنة مع نوفمبر وأكتوبر، مما أسهم فى تقليل الاعتماد على التكييفات وبعض الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال إن “الإسكندرية لتوزيع الكهرباء” حققت نسب تحصيل تصل لنحو 80% من إجمالى الإصدار، وتسعى لتحصيل النسب المتبقية فى ظل خططها لزيادة الإيرادات.

ورفض الإفصاح عن قيمة استهلاك القطاعات الحكومية من الطاقة الكهربائية خلال سبتمبر الماضى، موضحًا أن هناك حسابات متبادلة ومقاصات بين الجهات الحكومية وبعضها ولا يمكن الكشف عنها.

وأضاف أن شركته انتهت من تركيب نحو 6000 عداد كودي، وتقوم حاليًّا بعمل معاينات للمباني المخالفة والعشوائية، تمهيدًا لتركيب العدادات الكودية للطلبات التى تلقّتها شركته والتى تلامس 8000.

الشرطة وموظفو الضبطية يحصّلون 22 مليونًا مخالفات وسرقات تيار

فى السياق نفسه كشف فودة أن شركته نجحت فى تحصيل أكثر من 22 مليون جنيه سرقات تيار كهربائى عبر زيادة الإيرادات من خلال الضبطية القضائية والتعاون مع شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار والمخالفين، مما يقلل الفقد ويزيد الإيرادات.

وتتبع شركة الإسكندرية للتوزيع «القابضة لكهرباء مصر» ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون مواطن فى نطاق المحافظة الساحلية من أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2.

كما يتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27، والتوسع فى مشروعات تحديث شبكاتها وزيادة عدد مشتركيها.