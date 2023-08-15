إيرادات «إيديتا» تسجل 5.63 مليار جنيه خلال النصف الأول ونمو الأرباح 116%

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن النتائج المالية والتشغيلية للنصف الأول من 2023، والربع الثاني من العام منفردًا.

وارتفعت إيرادات شركة إيديتا للصناعات الغذائية، خلال النصف الأول من العام نحو 80%، لتسجل 5.63 مليار جنيه ، مقابل 3.13 مليار جنيه في النصف الأول من 2022.

وقفزت صافي أرباح أيديتا للصناعات الغذائية بنحو 116%، خلال النصف الأول من 2023، إلى 809.79 مليون جنيه، مقابل 374.91 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفعت إيرادات إيديتا على أساس ربع سنوي بنسبة81.7%، لتسجل 2.9 مليار جنيه.

كما حققت الشركة نموا في صافي الأرباح بنسبة 126.9% مقارنة بالربع الثاني من 2022، لتصل 409.9 مليون جنيه.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة إيديتا تحقيق صافي ربح بقيمة 648.93 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 326.24 مليون جنيه النصف الأول من 2022.