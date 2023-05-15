إيرادات أوراسكوم للتنمية تقفز 52.8% خلال الربع الأول من 2023

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، نتائج أعمالها المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023، والتي اظهرت تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة على الرغم من تأثر خسائر فروق عاملة الناتجة من تحريك سعر صرف الجنيه.

أهم النتائج خلال الربع الأول 2023:

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 52,8% لتصل إلى 3 مليار جنيه .

ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 61.8% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه وهامش مجمل ربح 39.5%.

بلغ صافي الربح 384 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023 بالرغم من تحقيق خسائر فروق عملة قدرها 477.7 مليون جنيه مصري.

تجاوزت فنادقنا مستويات ما قبل فيروس كورونا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 120% لتصل الي إلى 573.2 مليون جنيه .

تحقيق 2.7 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال الربع الاول من عام 2023 وهي أعلى مبيعات عقارية يتم تحقيقها في الربع الأول في تاريخ الشركة.

وبدأت شركة أوراسكوم للتنمية مصر العام بنتائج تشغيلية ومالية إيجابية وقوية في جميع وجهاتها. حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 52.8% لتصل إلى 3 مليار جنيه.

وتحقيق صافي ربح قدره 384 مليون جنيه على الرغم من تأثر خسائر فروق عاملة الناتجة من تحريك سعر صرف الجنيه المصري.



بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية الربع الأول من 2023 حوالي 3,0 مليار جنيه مصري، بزيادة 52,8% مقارنة بـ 1,9 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الأول من 2220.

كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية الربع الأول من 2023 بنسبة 60,9% ليصل الي 1,1 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 37,1%.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 44,3% مقارنة بالربع الأول من 2022.

بالإضافة الي التحسن الملحوظ في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 61,8% لتصل إلى 1,2 مليار جنيه مصري مقابل 721,1 مليون جنيه مصري في الربع الاول من 2022.

وقد سجلت الارباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 519,5 مليون جنيه مصري في الربع الاول من 2023 مقابل خسارة قدرها 108,2 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2022.

وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

وقد ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة 179,4% لتصل إلى 210,1 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2023 (الربع الأول 2022: 75,2 مليون جنيه مصري) نتيجة الي ارتفاع اسعار الفائدة في مصر بشكل عام.

وعلي الرغم من ذلك، بلغ صافي الربح 384,0 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023 مقابل 463,7 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2022 بالرغم من تحقيق خسائر فروق عملة قدرها 477,7 مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو ارباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية) قد ارتفع بنسبة 58,0% تقريبًا من 571,9 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 إلى 903,5 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2023.

وقد بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 3,8 مليار جنية خلال الربع الأول من عام 2023.

كما بلغ رصيد القروض 7,1 مليار جنيه في الربع الأول 2023. وترجع الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

قطاع عقارات المجموعة: استمرار الطلب على القطاع العقاري بالشركة مما دفع مبيعاتنا العقارية إلى 2,7 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 35,9% خلال الربع الأول من2023.

إلى جانب مواصلة الإسراع في أعمال البناء والتشييد في جميع الوجهات مما ادي الي ارتفاع إيرادات القطاع إلى 2,0 مليار جنية مصري.

نجحت الشركة في تحقيق مبيعات عقارية بقيمة 2,7 مليار جنيه مصري في الربع الأول من 2023 بزيادة قدرها 35,9% مقابل 2,0 مليار جنيه مصري تم تحقيقها خلال الربع الأول من 2022.

وتمثل المبيعات العقارية رقما قياسيا كأعلى مبيعات عقارية تحقيقا في الربع الأول في تاريخ الشركة.

كما ان زيادة المبيعات العقارية في جميع المشاريع التي تمتلكها الشركة جاءت متزامنة مع قدرة الشركة في رفع متوسط سعر البيع بجميع المشروعات.

واحتلت الجونة المرتبة الأولي في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال الربع الأول من 2023 بنسبة (%41 من المبيعات)، تليها O West بنسبة (40% من المبيعات، ثم مكادي هايتس بنسبة (18% من المبيعات).

وقد ارتفعت الإيرادات العقارات بنسبة 44,3% لتصل إلى 2,0 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023 (الربع الأول 2022: 1,4 مليار جنيه مصري .

وارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2027 بنسبة 24.1% لتصل إلى 15.8 مليار جنيه .

وارتفعت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 30.8% لتصل إلى 22.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023.

كما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 39.1% لتصل الي 1.9 مليار جنية مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول 2022.

قطاع فنادق المجموعة: قفزة نوعية في قطاع الفنادق بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 120% لتصل إلى 573.2 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2023.

بداية أكثر من رائعة لقطاع الفنادق بالمجموعة،.

حيث سجل القطاع نموًا ملحوظا في جميع مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

فقد واصلت فنادقنا الاستفادة من زيادة الطلب على السفر بشكل عام وأظهرت نموًا قويًا خلال الربع الأول من 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة إضافة الي زيادة الطلب على سياحة الترفيه مع وجود مساحة كبيرة لزيادة نسبة الإشغال في فنادق المجموعة والتي نتطلع إلى نموها بشكل كبير في المستقبل.

وشهد قطاع الفنادق تفوقًا في الأداء مقارنةً بمقاييس ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 120% من 260,6 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2022 لتصل إلى 573,2 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023.

كما بلغت اجمالي الأرباح التشغيلية 332,0 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2023 بزيادة قدرها 220,8% مقارنة بالربع الأول من 2022.

كما وصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية إلى 226,7 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2023 بزيادة قدرها 232,9% مقابل 68,1 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2022 نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية.

وسجل قطاع إدارة المدن استمرار النمو حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 32.5% إلى 365.8 مليون جنيه.



بداية قوية لقطاع إدارة المدن بالمجموعة في الربع الأول من عام 2023، فقد واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته في نتائج أعمال الشركة بشكل إيجابي واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة.

فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الأول من 2023 بنسبة 32.5% لتصل إلى 365.8 مليون جنيه، مقابل 276.1 مليون جنيه خلال الربع الأول 2022.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 35,6% لتصل إلى 105.9 مليون جنيه في الربع الأول من 2023 مقابل 78.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.



الجونة، البحر الأحمر: استمرت الجونة في اثبات مكانتها كواحدة من اهم الوجهات في مصرً، فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية بالجونة 33,5% لتصل إلى 1,15 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023.

وتمكنت الشركة أيضًا خلال الربع الأول من 2023 من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 68,0% ليصل إلى 129,966 جنيه مصري للمتر المربع مقارنة بالربع الأول من 2022 وزيادة 80,4% عن مجمل سنة 2022.

وخلال الفترة المذكورة، تم إضافة مخزونًا عقاري جديدًا بقيمة 8,6 مليون دولار أمريكي في مشروع “Art Island.

كما أطلقنا مشروع عقاري جديد “Ancient Sands Residences” بأجمالي مخزون عقاري حوالي 10,4 مليون دولار أمريكي.

وتعمل الشركة حالياً على الانتهاء من اعمال التشييد والبناء لعدد 703 وحدة وتستهدف تسليم 462 وحدة خلال هذا العام.

وقد تم تسليم 66 وحدة بالفعل للعملاء في الربع الأول من 2023. واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 64,2% لتصل إلى 1,25 مليار جنيه مصري في الربع الأول من 2023 ، مقابل 764.1 مليون جنيه خلال الربع الأول 2022.



وحقق نموذج الأعمال المثبت لفنادق الجونة نتائج ربع سنوية رائعة واستفاد من مكانتها الرائدة في السوق مما أدى إلى نمو النتائج التشغيلية والمالية للفنادق. ارتفعت الإيرادات بفنادق الجونة بنسبة 103,0% لتصل إلى 511,0 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2023 (الربع الأول 2022: 251,7 مليون جنيه مصري).

كما ارتفعت نسبة الإشغال بالفنادق من 61% في الربع الأول من 2022 إلى 69% في الربع الأول من 2023. وارتفع متوسط سعر الغرفة ليبلغ 2,529 جنيهًا مصري في الربع الأول من 2023 (الربع الأول 2022: 1,313 جنيهًا مصري).

بينما ارتفعت اجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 191,2% لتصل إلى 320,3 مليون جنيه مصري قي الربع الأول من 2023 (الربع الأول 2022: 110,0 مليون جنيه مصري).

وعلي الجانب الاخر فقد مثل الأجانب 87% من إجمالي نسبة الإشغال في الجونة خلال الربع الأول من 2023.

وقد انتهت الشركة من تجديدات فندق Steigenberger El Gouna بنجاح في فبراير 2023.

كما تواصل المجموعة إحلال وتجديد فنادق Sheraton وOcean View ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد في النصف الثاني من 2023.

كما واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30,3% لتصل إلى 349,8 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول 2023 (الربع الأول 2022: 268,5 مليون جنيه مصري).

وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات الجونة بنسبة 64,7% لتصل إلى 2,1 مليار جنيه مصري في الربع الأول 2023 (الربع الأول 2022: 1,3 مليار جنيه مصري).



مشروع (O West):واصل المشروع تأكيد مكانته الرائدة في غرب القاهرة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 1,1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023 بزيادة قدرها 8,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونتج هذا النمو من تمكن الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع بنسبة 61,3% إلى 56,069 جنيهًا للمتر المربع في الربع الأول من 2023. وتستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 444 فيلا.

كما يتم أيضا عملية بناء 1,015 شقة سكنية و236 تاون هاوس ومن المتوقع بدء عمليات تسليم 710 وحدة خلال الربع الثاني من 2023. كما تم البدء في اعمال بناء 119 وحدة في المنطقة الإدارية.

والجدير بالذكر انه قد تم البدء في اعمال بناء نادي O West. ومن المتوقع افتتاح النادي جزئيًا بحلول الربع الثالث من 2023.

كما ارتفعت رسوم اشتراك النادي لتصل الي 300 ألف جنيه مصري بزيادة قدرها 20% عن 250 ألف جنيه مصري في نهاية 2022 مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل المتكرر للشركة.

وعلي الجانب الأخر فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات لشركة O West بنسبة 27,5% لتصل إلى 682,7 مليون جنيه مصري (الربع الأول 2022: 535,3 مليون جنيه مصري).



مكادي هايتس، البحر الأحمر:اما في مكادى هايتس فقد استمرت مبيعات مكادي هايتس العقارية في الارتفاع منذ النصف الثاني من 2022.

فقد بلغت صافي المبيعات العقارية 490,3 مليون جنيه مصري في الربع الأول من 2023 (الربع الأول 2022: 147,3 مليون جنيه مصري) مما يمثل زيادة بنسبة 232,9%.

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 23,6% لتصل إلى 41,188 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال الربع الأول من 2023. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع الانتهاء من عمليات البناء لتسليم 350 وحدة في خلال عام 2023.

وبلغ إجمالي الإيرادات من مكادي هايتس78,3 مليون جنيه في الربع الأول من 2023 (الربع الأول 2022: 102,9 مليون جنيه مصري. (

طابا هايتس، سيناء: بدأت الجهود المستمرة لاستعادة موقع الوجهة على خريطة السفر الدولية تظهر بعض الآثار الإيجابية مدعومة بإجراءات خفض معدل الانفاق وتنفيذ العديد من مبادرات خفض وتوفير التكاليف مسحوبة بزيادة الطلب من وجهات محلية وإقليمية الي طابا مما ادي الي زيادة معدلات الاشغال والإيرادات والأرباح التشغيلية.

فقد شهدت طابا هايتس موسما شتويا مميزا حيث سجلت الفنادق نسبة إشغال 29% خلال الربع الأول من 2023 مقابل 10% في الربع الأول من 2022. وعلي الجانب الاخر فقد مثل الأجانب 91% من إجمالي نسبة الإشغال في طابا خلال الربع الأول من 2023.

كما سجلت الفنادق مجمل ربح 11,7 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023 مقابل خسارة 6,5 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2022.

خلال الربع الأول من 2023 كان هناك فندقين فقط من أصل ستة فنادق بهما 929 غرفة في حيز التشغيل. علما أننا قمنا بافتتاح فندق آخر “Bay View Hotel” في ابريل 2023 (394 غرفة).

وقد ارتفعت إجمالي الإيرادات من مرتفعات طابا بنسبة 516,7% لتصل إلى 66,6 مليون جنيه مصري (الربع الأول 2022: 10,8 مليون جنيه مصري).



تحديثات الأعمال في 2023: في عام 2023، سنستمر في مواجهة التحديات قصيرة المدى بينما نسعى جاهدين ايضا لتحقيق اهداف الشركة طويلة الأجل.

وتظل إدارة الشركة واثقة من قدرتها في الحفاظ على أدائها الرائد في السوق كواحدة من الشركات الرائدة في مجال العقارات والسياحة في مصر، من الناحيتين التشغيلية والمالية، والتي من شأنها أن تعزز موقف الشركة ضد أي تحديات في السوق.

في حين أن الوضع الحالي للاقتصاد الداخلي والعالمي غير مستقر ويشكل العديد من التحديات، فإننا على ثقة من أن استراتيجياتنا الموضوعة ستدفعنا إلى الأمام خلال الأوقات الصعبة.

كما هو الحال دائمًا، سنواصل مراقبة تأثيرات ضغوط الاقتصاد الكلي والتضخم العالمي عن كثب. كما سنواصل أيضًا مراقبة حماية الرصيد النقدي للمجموعة ومراقبة التكاليف التشغيلية، وسنظل نركز على توسيع عملياتنا وحماية أرباحنا وزيادة أرباح المساهمين.



وأشارت اوراسكوم للتنمية إلي أنه لا يزال الوضع الاقتصادي شديد التقلب، والتوقعات عرضة لحالة عدم يقين وبناءً عليه، قررت المجموعة الامتناع في الوقت الحالي عن تقديم التوجيهات لعام 2023.