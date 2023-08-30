إيرادات «أوراسكوم كونستراكشون» تسجل 1.56 مليار دولار بالنصف الأول من 2023

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن نتائجها المالية المستقلة والمجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري .

وسجلت أوراسكوم كونستراكشون إيرادات بقيمة 1.56مليار دولار، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 150.7 مليون دولار .

كما بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 98.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023.

وبلغ الرصيد النقدي الصافي 163.1 مليون دولار، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 5.5 مليار دولار، وقيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50 % من مجموعة “BESIX” بنحو 8.5 مليار دولار.

وبلغت قيمة العقود الجديدة 1.6 مليار دولار، وقيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50%، من مجموعة ” BESIX”، نحو 2.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة “BESIX”، نحو 5.5 مليار يورو وقيمة العقود الجديدة 1.8 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023

وشهد النصف الأول من 2023 بيع شركتين تابعتين لإنتاج مواد كيماويات البناء خلال شهري مايو ويونيو بمبلغ 2.2 مليار جنيه.

كما تم الانتهاء من عملية شراء أسهم خزينة تمثل 5.6% من إجمالي رأس مال الشركة في شهر يونيو.

وقال المهندس أسامة بشاي – الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكوشون، إن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها المستقبلية و تحقيق العوائد للمساهمين.

واستكمل أن أوراسكوم كونستراكوشون، باعت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين اثنتين من شركاتها التابعة والمتخصصتين في إنتاج وتصنيع مواد البناء.

وذلك تماشيا مع سياسة الشركة في إعادة توجيهه استثماراتها في المجالات الأسرع نموا، والتي تحقق عوائد أكبر لمساهميها.

وواصل أنه في إطار التزامنا بتحقيق عوائد طويلة الأجل للمساهمين، تم الانتهاء بنجاح من عملية شراء أسهم خزينة تمثل 5.6%، من إجمالي رأس مال الشركة في شهر يونيو .

كما تواصل أوراسكوم كونستراكشون، تحقيق تقدم ملموس في استثمارات قطاع طاقة الرياح، إذ تجري أعمال البناء على قدم وساق وقبل الموعد المحدد في محطة للرياح الجديدة بقدرة 500 ميجاوات في مصر، بنظام البناء والتملك والتشغيل “BOO “،.

وواصل أن هذا المشروع سيتيح الاستفادة من خبرتنا باعتبارنا الرائد في مجال الطاقة المتجددة في مصر، حيث نجمع بين أعلى مستويات التنفيذ والصحة والسلامة والتعاون مع شركاء عالميين ومؤسسات مالية دولية لتوفير الطاقة المستدامة لأكثر من 800 ألف منزل مصري.

ويدل هذا المشروع على جهودنا المتنامية في توسيع استثماراتنا في القطاعات المتنوعة، والتي تشمل الآن قطاعات “المياه والطاقة المتجددة والهيدروجين” في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بأعمال الإنشاءات، أضافت أوراسكوم كونستراكشون 735.7 مليون دولار من العقود الجديدة خلال هذا الربع ، وحافظنا على قيمة المشروعات تحت التنفيذ عند مستوى قدره 5.5 مليار دولار .

و تمثل الولايات المتحدة الأمريكية 60%، من العقود الجديدة في الربع الثاني من عام 2023 .

وجدير بالذكر أن جزءا كبيرا من قيمة المشروعات تحت التنفيذ للمجموعة في مصر مقوم بالعملة الأجنبية وممول من جهات دولية.

وأعلنت “BESIX” عن تحسن في الربحية في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023 ،وزيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 13% على أساس سنوى إلى 5.5 مليار يورو، و حصلنا أيضا على توزيعات أرباح بقيمة 10 ملايين يورو من “BESIX” عن حصتنا البالغة 50% خلال هذا الربع.

وانخفضت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة باستثناء “BESIX “، بنسبة 14.9% على أساس سنوي، وزادت بنسبة 1%، على أساس مقارنة ربع سنوي لتصل إلى 5.5 مليار دولار في 30 يونيو 2023 .

وانخفضت قيمة العقود الجديدة المجمعة بنسبة 58.3%، على أساس سنوي لتصل إلى 735.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023 .

ويعود الانخفاض في قيمة العقود الجديدة المجمعة المقارن على أساس سنوي في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023 إلى المستوى الأعلى من المتوسط الذي تم تحقيقه في الربع الثاني من 2022 ،والذي تم خلاله توقيع عقد السكك الحديدية فائق السرعة الكبير.

وبإضافة حصة المجموعة البالغة 50 %، في مجموعة “BESIX “،انخفضت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.5 مليار دولار في 30 يونيو 2023 .

وانخفضت قيمة العقود الجديدة المجمعة بإضافة حصة المجموعة بنسبة 47.4%،على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 دولار في الربع الثاني من عام 2023.

وبنسبة 20.3%، على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023 .

منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ” MEA”

وقعت المجموعة على عقود جديدة بقيمة 751 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023 ، وتمت إضافة 293.2 مليون دولار منها في الربع الثاني من عام 2023 .

وتتألف العقود الجديدة التي تم توقيعها خلال هذا الربع من مشروعات في قطاعات النقل والصناعة والبنية التحتية، واستكملت المشروعات المضافة في الربع الأول في قطاعات الطاقة المتجددة والتطوير العقاري في القطاع الخاص المتميز.

الولايات المتحدة الأمريكية

وقعت الشركات التابعة بالولايات المتحدة عقودا جديدة بقيمة 843.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 ، تمت إضافة 442.4 مليون منها في الربع الثاني من عام 2023 .

وتم الحفاظ على مستوى العقود الجديدة الذي تحقق في الربع الأول من عام 2023 ،حيث وقعت المجموعة على أعمال إضافية في مركز البيانات الأساسي والقطاعات التجارية والصناعات الخفيفة.

مجموعة بيسكس “BESIX”

بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لمجموعة بيسكس 5.5مليار يورو في 30 يونيو 2023 ،مما يعكس زيادة بنسبة 13%، على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي العقود الجديدة 728.9 مليون يورو في الربع الثاني من 2023 ، مما أدى إلى زيادة إجمالي العقود الجديدة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 15%، على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار يورو.

وانخفضت الإيرادات المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 18.9%،على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 758.6 مليون دولار في الربع الثاني من 2023

وبنسبة 18.3% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 1.56 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023 .

وشكلت عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 60%، و 58% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2023، والنصف الأول من 2023 على التوالي، في حين شكلت عمليات الولايات المتحدة الأمريكية الرصيد المتبقي.

وارتفعت الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والإهالك بنسبة 170.7% على أساس مقارنة سنوي إلى 115.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة 62.2% على أساس مقارنة سنوي إلى 150.7 مليون دولار فى النصف الأول 2023.

وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 15.2% في الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة 9.6%، في النصف الأول من عام 2023 .

واستمر التحسن في أداء العمليات في الواليات المتحدة، مع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في الولايات المتحدة بمقدار 1.7 مرة على أساس سنوية فى الربع الثاني من عام 2023 و 3.2 مرة على أساس مقارنة سنوي في النصف الأول من عام 2023 .

وباستثناء إجمالي التكاليف غير المتكررة التي تعزى جميعها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 22.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 و بقيمة 57.8 مليون دولار في النصف الأول من 2023 .

وبإضافة حصة المجموعة البالغة 50 %في مجموعة ” BESIX “،ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 69.6% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 176.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 .

وسجلت BESIX””، ارتفاعا في صافي المساهمة في الربح بنسبة 44.4%، على أساس مقارنة سنوى ليصل إلى 6.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 ، مع الحفاظ على ربحية “BESIX” في النصف الأول من 2023.

وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 201.1%، على أساس مقارنة سنوي ليصل إلى 62.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 ، وبنسبة 191.2%،على أساس مقارنة سنوي ليصل إلى 98.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023.

واستفاد صافي الدخل في الربع الثاني من عام 2023 من بيع اثنتين من شركاتها التابعة والمتخصصتين في إنتاج وتصنيع مواد البناء ومن مكاسب صرف العملات الأجنبية نتيجة لأصولها بالعملات الأجنبية في مصر.

وباستثناء إجمالي التكاليف غير المتكررة، بلغ صافي الدخل 20.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 و56.9 مليون دولار في النصف الأول من 2023 .