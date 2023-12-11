إيرادات أفلام لم تجذب الجمهور بنهاية 2023..المنصات تعوض العرض السينمائي

أخفقت بعض الأفلام السينمائية التي طرحت مؤخرا للجمهور المصري بدور العرض السينمائية في تحقيق ايرادات كبيرة أو حتى جذب الجمهور لها مع نهاية عام 2023 .

وأبرز هذه الأفلام ” مطروح مطروح ” بطولة الفنان القدير محمود حميدة وكريم عفيفي وشيماء سيف وتأليف محمد عز واخراج وائل احسان ، حيث لم يحقق ايرادات جيدة وتم سحبه من دور العرض بعد فترة قصيرة من طرحه بالسينمات .

كذلك فيلم” 5 جولات” بطولة آدم الشرقاوي ونور النبوي وماجد المصري والراحل مصطفى دوريش تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج مازن شرف، لم يحقق ايرادات كبيرة ، وفيلم ” الخميس اللي جاي” بطولة بيومي فؤاد وعدد من الفنانين أيضا .

سمير الجمل : ذلك يرجع لغياب المؤلف الحقيقي والاكتفاء بوجود ورش الكتابة

أوضح السيناريست سمير الجمل أن وجود المنصات الرقمية أدى لتغيير قواعد اللعبة في التلفزيون والسينما ، وأصبح هناك فنانين يقدمون بطولات سينمائية مختلفة لم يحدث لهم ذلك سابقا مثل أحمد داش وآدم الشرقاوي وغيرهم ، وليس معنى ذلك أن هذه الأفلام والأعمال ستستمر .

وتساءل ماهو المختلف بين تلك الأفلام وماتعرضه المنصات الرقمية لمشتركيها ، حتى تجذب الجمهور لمشاهدتها في السينمات .

وتابع أن ذلك يرجع لغياب المؤلف الحقيقي والاكتفاء بوجود ورش الكتابة ، التي تقدم أفلام شبيهة لبعضها في النهاية .

ماجدة خير الله :لن تفشل تجاريا لأنه سيتم بيعها للمنصات والقنوات التليفزيونية

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن محمود حميدة رغم قيمته الفنية الكبيرة لكنه ليس جذابا لجمهور الشباب الحالي الذي يشاهد الأفلام السينمائية .

وأضافت أن هذه الأفلام محكوم عليها بعدم تحقيق ايرادات ، حتى لو كان مستواها الفني جيدا لأن الجمهور الحالي يبحث في أي فيلم عن الكوميديا الفارس او أفلام الأكشن .

وأشارت إلى الى أن تلك الأفلام لن تفشل تجاريا لأنه سيتم بيعها للمنصات والقنوات التليفزيونية ، حيث أن العرض السينمائي ليس المكسب الوحيد لتحقيق الإيرادات حاليا .

نوهت أيضا أن هذه الأفلام لايمكن أن تنافس سينمائيا بدور العرض ، لكن منتجيها وصناعها يحققون منها مكاسب مادية معينة بعد بيعها للمنصات والقنوات .

نادر عدلي :هذه الأفلام محسوبة على صناعة السينما دون تحقيقها إيرادات كبيرة

وأوضح الناقد نادر عدلي أن هذه الأفلام لايوجد بها نجما للشباك حتى محمود حميدة ، فهو فنان كبير لكنه محسوبا على الجيل القديم في سينما الثمانينات لكنه منذ سنوات أضبح يقبل بتقديم الدور الثاني في العديد من الأعمال السينمائية المختلفة .

وهذه الأفلام محسوبة على صناعة السينما دون تحقيقها إيرادات كبيرة وفق” عدلي” ، لكن منتجيها سيستطيعون رد أموالهم منها من خلال عرضها بمختلف المنصات الرقمية الحديثة .

علاوة أن بعضها قدم فنانين لأول مرة كأبطال مثل آدم الشرقاوي ونور النبوي ، وكانت بمثابة تجربة لمنتج الفيلم ليس أكثر ، وكان هناك أملا أن يجذبا الجمهور لهما في السينما ويصبح أبطالا لكن لم يحدث ذلك وفق” عدلي” .