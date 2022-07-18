إيرادات أفلام عيد الأضحى.. أرقام صنعها تنافس النجوم

أعلن النجم تامر حسني عبر حساباته الرسمية على الانترنت تحقيق فيلمه السينمائي الجديد بحبك إيرادات كبيرة بدور العرض السينمائي بمصر وصلت إلى 27 مليون جنيه ، بينما تخطت إيراداته عربيا 200مليون جنيه .

كذلك أعلن النجم محمد امام وصول ايرادات فيلمه السينمائي عمهم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام مايقرب 22مليون جنيه في أيام قليلة أيضا .

فيلم بحبك تشارك في بطولته هنا الزاهد وهدى المفتي تأليف واخراج تامر حسني لأول مرة ، وفيلم عمهم يشارك في بطولته هدى المفتي وهنا الزاهد ورياض الخولي انتاج أحمد السبكي .

كما يتصدر فيلم كيرة والجن في السينمات

ماجدة موريس : تامر حسني امتلك قدرا من الفهم في التعامل مع السينما وكيرة والجن متصدر بالسينمات

عن الإيرادات، قالت الناقدة ماجدة موريس إن السينمات المفتوحة في مصر حاليا أغلبها في المولات وهي ليست كثيرة ، لكن إيرادات فيلم بحبك لتامر حسني 14 مليون جنيه في أربعة أيام ليست مبالغ فيها لأنه يملك شعبية كبيرة ككونه مطرب في الأساس ولديه خفة دم ظهرت في أفلامه السينمائية السابقة .

وأضافت أن تامر حسني امتلك قدرا من الفهم في التعامل مع السينما ، لكن حينما يقوم بإخراج وتأليف فيلمه الجديد بحبك شيئا غريبا ، لكنه من الواضح أنه قام بعمل تجارب سابقة مع الأطفال في مسابقة ذا فويس كيدز حتى يستطيع إخراج فيلم سينمائي .

ولفتت الى أن محمد أمام أصبح من النجوم الحريصين على تقديم فيلم سينمائي جديد في كل موسم عيد تحديدا، لكن فيلم كيرة والجن هو المتصدر حتى الآن في السينمات المصرية والعربية .

قدري الحجار : الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم وليست مصر فقط أثرت على دور العرض

وأعرب الناقد الفني قدري الحجار أن مايحدث على الساحة السينمائية حاليا ماهو الاصراع بين المنتجين والنجوم ، حى يظهر كل منهم أنه صاحب أعلى ايرادات في دور العرض ، بينما واقع الأمر عكس ذلك تماما .

حيث أن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم وليست مصر فقط أثرت على دور العرض والإقبال الجماهيري عليها ، وبالتالي ذلك ينعكس على إيرادات الأفلام السينمائية .

وأضاف: “أما أن يظهر نجم أو منتج ويؤكد أن فيلمه السينمائي الجديد حقق رقما كبيرا ، هذه عبارة عن منافسة من منتجي الأفلام والنجوم على جيوب المواطنين من وحي الخيال” .

دعاء حلمي : ليست المرة الأولى التي يصدر فيها تامر حسني هذه الأرقام للجمهور

وترى الناقدة دعاء حلمي أن فيلم بحبك به مشاكل كبيرة في المونتاج والإخراج وإفيهات كوميدية تقليدية وقديمة للغاية ، وتصوير الفيلم في أماكن غريبة غير مرتبطة ببعضها والمشاهد ليست مترابطة أبدا ، وحقيقة هو فيلم ضعيف سينمائيا وفنيا .

أما فيما يخص إيراداته في مصر منذ طرحه ليلة عيد الأضحى وحتى الآن فهو بالفعل حقق 27 مليونا حتى الآن بعد حصد التراكم اليومي لإيراداته التي حققها خلال 9 أيام الماضية ، لكن تحقيقه لـ200مليون عربيا في أيام قليلة رقم مبالغ فيه .