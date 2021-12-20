إيرادات «أسيوط لتكرير البترول» تلامس 1.4 مليار جنيه خلال عام

قفز إجمالى إيرادات شركة أسيوط لتكرير البترول بنسبة %27 بنهاية شهر يونيو الماضى، مسجلة 1.365 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى، مقابل 1.078 مليار خلال العام السابق عليه.

وتأسست شركة أسيوط لتكرير البترول عام 1984، وبدأت نشاطها الفعلى عام 1987 ويوفر معمل تكرير شركة أسيوط غالبية احتياجات محافظات الجنوب من المشتقات البترولية بنسب تتراوح بين 65 إلى %70.

وقال مصدر مسئول فى قطاع البترول لـ«المال» إن شركة أسيوط لتكرير البترول تستهدف توفير كامل احتياجات محافظات الصعيد بنسبة %100 خلال الفترة المقبلة، مؤكدة قدرتها على الوصول لتلك المستهدفات.

يشار إلى أن شركة أسيوط للبترول قامت بتكرير نحو 2.6 مليون طن من الخام خلال العام المالى المنتهى.

الشركة تنتج 3 ملايين طن من المشتقات فى 2021/2020

ولفت المسئول إلى أن الشركة قامت العام الماضى بإنتاج ما يقارب 3 ملايين طن من المشتقات البترولية المتنوعة ، استحوذ السولار والمازوت على قرابة مليونى طن منها.

وبجانب السولار والمازوت تقوم شركة أسيوط للبترول بإنتاج البوتاجاز والنافتا والبنزين ووقود الطائرات وغيرها من المشتقات البترولية.

وأضاف المسئول أن الشركة تستهدف التوسع فى إنتاج وقود الطائرات خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المحلى عليه .

يشار إلى أن شركة أسيوط لتكرير البترول أكدت خلال جمعيتها خلال شهر سبتمبر الماضى، لاعتماد نتائج العام المالى المنتهى، فقد بلغت قيمة المنتجات البترولية التى تم تكريرها بالأسعار العالمية نحو 945 مليون دولار.

وقال الكيميائى ماجد الكردى، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول خلال الجمعية العمومية للشركة، إنه تم ضخ أكثر من 1.3 مليار جنيه استثمارات فى مجالات التطوير والإحلال والتجديد ودعم أنظمة السلامة وحماية البيئة ضمن إستراتيجية الوزارة فى هذا الإطار.

وشمل ذلك عدد كبير من المشروعات فى مقدمتها المجمع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتين الذى تم تشغيله تجريبيا بنجاح، وإنشاء عدد جديد من المستودعات للسولار ووقود الطائرات ، والتطوير الشامل للوحدات الإنتاجية الحالية .

كما تضم القائمة مشروعات التحول الرقمى لتطبيق نظامى إدارة الموارد والأصول، والبرمجة الخطية لمصافى تكرير البترول، علاوة على مشروعات الرصد الذاتى للانبعاثات الغازية وإحلال وتجديد نظم الإنذار والإطفاء التلقائى.

وأشار المصدر إلى أن بدء التشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط مؤخرا بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار يدعم مستهدفات وخطط الشركة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية لمحافظات الصعيد.

وأوضح أن شركة أسيوط لتكرير البترول تعكف حاليا على تنفيذ حزمة مشروعات أخرى خلال العام المالى الجارى لاستكمال عمليات التطوير وبرامج الإحلال والتجديد والسلامة والصحة المهنية وتدريب الكوادر البشرية.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شهد خلال أكتوبر الماضى التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أسيوط لتكرير البترول وشركتى إنبى وبتروجت لإنشاء المشروع الجديد للتقطير الجوى بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه وبطاقة تصميمية 5 ملايين طن خام سنويا للمساهمة فى استدامة تشغيل المشروعات الحالية والمستقبلية شاملة وحدة لاسترجاع الغازات ( البوتاجاز).

وأكد «الملا» أن مصافى تكرير البترول فى مصر تشهد خطة تطوير وتحديث شاملة ومشروعات توسعية طموحة وفقا لإستراتيجية تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بمتابعة متواصلة من القيادة السياسية التى تدعم بقوة تنفيذ تلك الإستراتيجية لتأمين احتياجات مصر من إمدادات الوقود للأجيال الحالية والمستقبلية .

وأضاف أن منطقة أسيوط تشهد حاليا المضى قدما فى إقامة منظومة متطورة لتكرير البترول تخدم منطقة الصعيد إذ شهدت أسيوط فى غضون فترة زمنية قليلة مشروعات متتالية للتوسع فى تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، مشيرا إلى مشروعى مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين ومجمع أنوبك لإنتاج السولار.

ولفت إلى أن مشروع التقطير الجوى الجديد يمثل إضافة مهمة لتلك المنظومة تحقق التكامل مع هذه المشروعات.