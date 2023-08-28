إيرادات «أسيك للتعدين» تنمو 45.8% وتقترب من مليار جنيه خلال النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين – أسكوم ، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة عن عام النصف الأول من العام الجاري 2023.

وارتفعت إجمالي إيرادات أسيك للتعدين – أسكوم المجمعة، بنحو 45.8%، خلال 6 أشهر إلى 934.98 مليون جنيه، مقابل 641.21 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وحققت أسيك للتعدين صافي أرباح بقيمة 42.86 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 49.75 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022، بنسبة هبوط 13.8%.

وتضمنت نتائج أعمال أسيك للتعدين – أسكوم، المستقلة تمكن الشركة من التحول للربحية، خلال النصف الأول من 2023.

وسجلت أسكوم صافي أرباح بقيمة 5.17 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 36.46 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

جدير بالذكر ان شركة أسيك للتعدين – أسكوم، تمكنت خلال عام 2022، من تقليص صافي خسائرها المجمعة بنحو 9.2%، لتصل إلى 82.54 مليون جنيه، مقابل 90.89 مليون خلال عام 2021.

وارتفعت إجمالي إيرادات أسيك للتعدين – أسكوم ، بنحو 45%، إلى 1.36 مليار جنيه خلال 2022 ، مقابل 937.6 مليون جنيه خلال عام 2021.