إيرادات أستون مارتن منتجة سيارات جيمس بوند تقفز 200%

خالد بدر الدين أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة والرياضية السريعة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إيراداتها بأكثر من 200% خلال الربع الأول من العام الجارى لتحقق أول ربح لها منذ 10 سنوات. وذكرت وكالة رويترز إن شركة أستون مارتن التي أنشئت منذ 104 سنوات واشتهرت بتصنيعها السي

خالد بدر الدين



أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة والرياضية السريعة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إيراداتها بأكثر من 200% خلال الربع الأول من العام الجارى لتحقق أول ربح لها منذ 10 سنوات.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة أستون مارتن التي أنشئت منذ 104 سنوات واشتهرت بتصنيعها السيارات الرياضية السريعة التي قادها العميل السري جيمس بوند فى أفلامه السينمائية المشهورة كانت تتكبد خسارة سنوية في كل من الأعوام الستة الماضية.

وأكدت أستون مارتن أن ارتفاع أربحها خلال الربع الماضى يشير إلى تحسن في أدائها مما قد يحفزها على طرح أسهمها في السوق ولاسيما أنها حققت أرباحا بلغت قبل خصم الضرائب 5.9 مليون جنيه استرليني (7.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين تضاعفت الإيرادات إلى أكثر من 100% لتصل إلى 188 مليون إسترليني بفضل طلب قوي على سيارتها الفاخرة الجديدة (DP11) التي طرحت للبيع في نهاية العام الماضي.

وتتوقع الشركة المملوكة بشكل رئيسي لمستثمرين كويتيين وإيطالييين أن تنمو المبيعات للعام بكامله بأكثر من 30% لتتجاوز 4793 سيارة بالمقارنة مع 3687 سيارة خلال العام الماضى بينما ترى الشركة التي أفلست سبع مرات على مدى تاريخها أقوى علامات حتى الآن على انتعاش مبيعاتها.