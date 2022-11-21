«إيد فنتشورز» تعتزم ضخ 1.1 مليون دولار استثمارات في شركة «جيل» التعليمية

كشفت داليا إبراهيم مؤسس صندوق إيد فنتشورز لرأس مال المخاطر عن اعتزام الصندوق ضخ استثمارات بقيمة 1.1 مليون دولار في شركة جيل التعليمية، إضافة إلى العمل على ضم عدد أكبر من الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا التعليم، علاوة على التوسع عالميًّا.

جاء ذلك خلال احتفالية مرور خمس سنوات على تأسيس صندوق نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures، الذراع الاستثمارية لنهضة مصر للنشر وعلى هامش مؤتمر مشترك عن مستقبل تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرص الاستثمار به، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “هولون آي كيو HolonIQ” الأمريكية المتخصصة في بيانات سوق التعليم العالمي.

فعاليات مؤتمر «إيد فنتشورز».. وأبرز الحضور

وسلط المؤتمر الضوء على الدور الذي لعبته شركة “EdVentures” في دعم الشباب ورواد الأعمال المتخصصين بقطاع تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقدمت مؤسسة “هولون آي كيو” أحدث المعلومات والرؤى بشأن المشهد التعليمي العالمي والإقليمي، وألقت نظرة على فرص الابتكار والتكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي.

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية تناولت ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، والتنمية المستمرة في مراحل التعليم الأساسي والتعليم العالي، وأهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، والاستثمار في تكنولوجيا التعليم في ظل التحديات العالمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وأهمية الشراكات بين جميع أطراف المنظومة التعليمية للوصول إلى تنمية ملموسة للقطاع.

وتضمن الحضور شخصيات دولية وإقليمية بارزة من قادة أعمال، ومستثمرين، ومؤسسي شركات ناشئة، إلى جانب عدد من الهيئات التعليمية المحلية والدولية، من بينهم: كورسيرا، وايز التابعة لمؤسسة قطر، ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، ومؤسسة نسيج السعودية لحلول التعليم الإلكترونية، ولومينوس التعليمية، ومؤسسة هونورويس للجامعات، وCubit Ventures وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية.

وفي ختام المؤتمر، أعلنت “هولون آي كيو” عن قائمتها السنوية لأفضل 50 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ضمت 9 شركات تابعة لنهضة مصر لريادة الأعمال، وهي: “iSchool”، و”أخضر”، و”COLNN” ، و”OTO”، و”Entreprenelle”، و”Career 180″، و”EYouth” و Sprints و “Jeel”.

مؤسس إيد فنتشورز: استثمرنا في 13 شركة ناشئة وساهمنا في خلق 1400 فرصة عمل

ومن جانبها، صرحت داليا إبرهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس EdVentures: “لقد أسسنا نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures عام 2017 انطلاقًا من إيماننا بضرورة إحداث نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا التعليم على المستويين المحلي والإقليمي، ونجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في دعم أكثر من 66 شركة ناشئة، واستثمرنا في 13 شركة وصلت قيمتها السوقية إلى 75 مليون دولار، ما أسهم في خلق أكثر من 1400 فرصة عمل”.

باتريك برازرز: قطاع التعليم عالميا يتعطش لمزيد من الدعم المادي.. وندعم سد فجوات السوق بالقطاع

وقال “باتريك برازرز “الرئيس التنفيذي المشارك لمؤسسة هولون آي كيو :”سعداء بالشراكة مع نهضة مصر لريادة الأعمال Edventures إحدى كبرى المؤسسات المؤثرة في قطاع تكنولوجيا التعليم بمصر والشرق الأوسط، والتي بدورها تدعم رؤيتنا نحو سد الفجوات الموجودة بقطاع التعليم، واكتشاف المزيد من نقاط القوى للعمل على إثرائها.

وأضاف،” تمكنا خلال رحلتنا التي بدأت منذ 100 يوم حول العالم، وأسفرت عن دراسة أكثر من 3 آلاف شركة ناشئة، من معرفة المجالات الأقوى وفرص الاستثمار المتاحة، وأين توجد الفجوات التي علينا العمل على تحسينها وتطويرها وقد وجدنا أن قطاع التعليم عالميًّا يتعطش لمزيد من الدعم المادي، فضلًا إلى الحاجة لمزيد من الابتكار من أجل ضمان التقدم والتطور”.

بيان لمؤسسة “هولون آي كيو”: مصر الأكثر نموا بقطاع تكنولوجيا التعليم بالمنطقة.. ووباء كورونا أحد عوامل النمو

وتشير أحدث بيانات “هولون آي كيو” إلى أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يضم 1500 شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا التعليم، وتحتل مصر المركز الأول من حيث حجم ونمو هذا القطاع، تليها الإمارات ثم السعودية.

ويمثل مجال العمل وتنمية المهارات أكبر المجالات بالقطاع وأكثرها استحواذًا على الاستثمارات، يليه مجال الخدمات المتعلقة بالتعليم الأساسي، ثم التعليم الجامعي انتهاءً بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضحت البيانات كذلك زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يرجع إلى تأثير وباء “كورونا” الذي سلط الضوء على هذا القطاع الحيوي ودوره في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتؤكد البيانات على وجود فرص استثمارية كبيرة بالقطاع للمستثمرين والشركات الناشئة.