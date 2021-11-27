سيـــاســة

«إيديكس 2021».. القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفيا للإعلان عن تفاصيل المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية فى مصر

بحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية 
أحمد اللاهوني 11:55 م, السبت, 27 نوفمبر 21 11:55 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ” إيديكس 2021 ” فى دورته الثانية.

وستجرى فعاليات المعرض على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر ، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

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شارك فى المؤتمر اللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أركان حرب أسامة أحمد عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات وتوماس جونت رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط .

وتناول المؤتمر كافة التفاصيل التى تبرز إهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدث عالمى بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة ، كذلك كافة التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.

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وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم (21) جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح ، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من (30) ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال ، وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء العالمية من قبل المسئولين عن المعرض لتوضيح  كافة الإستفسارات.

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حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية .

وزير الإنتاج الحربى يعلن تفاصيل إيديكس 2021

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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