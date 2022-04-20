«إيديكس» للهندسة تسعى لاقتناص 13 ألف متر بالعاشر من رمضان

تقدمت شركة «إيديكس» الدولية للهندسة والمقاولات لشراء قطعة أرض مخصصة لنشاط مخازن بمدينة العاشر من رمضان.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة إلى أن قطعة الأرض تقع فى مدينة العاشر من رمضان ، فى جنوب المنطقة الصناعية، على مساحة 13062 مترا مربعا.

وسجل سعر المتر بها حوالى 2395 جنيها، وفقا لبيانات طروحات الهيئة خلال شهر فبراير الماضى، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض 31.283 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة أن هناك شركتين تتنافسان على اقتناص قطعة الأرض هما «إيديكس» وشركة أحمد يحيى وشركاه للتجارة والتوريدات.

وكانت الهيئة طرحت بيع تلك الأرض خلال شهر فبراير الماضى وبالفعل تقدمت تلك الشركات بطلب الشراء؛ موضحة أنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالى لها يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضى وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس 2019 بحيث يتم طرح الأراضى المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر.

وكانت الهيئة طرحت حوالى 64 قطعة أرض خلال فبراير الماضى للبيع فى 24 مدينة جديدة عبر آلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2020.

وتحتل مدينة العاشر من رمضان الصدارة من حيث عدد الأراضى المطروحة.

وتأسست شركة «إيديكس» الدولية للهندسة والمقاولات عام 1995 كشركة إنشاءات مدنية عامة تركز على أعمال الهندسة المدنية الثقيلة، وفى ظل رؤية طموح للتوسع والتخصص فى مجال الأعمال البحرية والموانئ وتحريك التربة والبنية الأساسية، وأصبحت «إيديكس» لاعبا مهما فى الإنشاءات البحرية ، والبنية التحتية، وأعمال الحفر على نطاق واسع، ومحطات معالجة المياه، ومحطات تحلية المياه، والسكك الحديدية، والطرق، والكبارى فى مصر خلال الـ 26 عاما الماضية.

وتوسعت الشركة فى مجالات التكريك والأعمال البحرية والطرق والكبارى والمحطات الهيدروليكية، مع ما يستلزم ذلك من امتلاك أحدث وأنسب المعدات للتميـز فـى تلك المجالات.

كما أنها شركة إنشاءات مسجلة من الدرجة الأولى مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وكشركة إنشاءات من الدرجة الثانية فى المملكة العربية السعودية، وتخطط الشركة للتوسع أكثر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتمحور رؤية الشركة فى أن تكون رائدة إقليميا فى مجالات الأعمال البحرية والسكك الحديدية والطرق والكبارى والبنية التحتية والأعمال المدنية .

فيما تقع مدينة العاشر من رمضان على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى الكيلو 55كم من القاهرة مرورا بمدينة العبور ومدينة الشروق – وترتبط بإقليم الدلتا عن طريق محافظة الشرقية وترتبط بمدن القناة عن طريق الروبيكى مرورا بمدينة بدر وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وحوالى 65كم من مدينة الإسماعيلية، وحوالى 45 كم عن مدينة الزقازيق مارة بمدينة بلبيس.

ويبلغ حجم الاستثمارات فى المدينة ما يعادل 29.2 مليار جنيه تتوزع بواقع 17.3 مليار جنيه فى قطاع المرافق، و10.2 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، و164.4 مليون فى قطاع الزراعة، وأخيراً 1.4 مليار فى قطاع الخدمات.