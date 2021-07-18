«إيديكس الدولية» تتولى تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة

تتولى شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات تنفيذ محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة، والمعروفة بالرصيف رقم 100، كمحطة متعددة أغراض.

وأوضح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، أنه جارٍ البدء في تنفيذ المشروع بتمويل من الهيئة، على أن يتم عملية الطرح فقط على مشغلي محطات الحاويات العالميين لعملية التشغيل فقط، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون بأعماق تصل إلى 17 مترًا، وأطوال أرصفة تصل إلى 1800 متر، ومساحة تخزينية تصل إلى 660 ألف متر مربع.

وكانت قد طرحت الهيئة المشروع في عام 2014، ومخطط أن تصل طاقة المشروع إلى 2 مليون حاوية، وكانت أبرز الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع كل من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية “AICT”، إضافة إلى الخط الملاحى العالمى CMA – CGM الفرنسى وبولوريه الفرنسية.

وبحسب مخطط هيئة الميناء، فمن المتوقع أن تسمح المحطة باستقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، وسفينة بطول 400 متر، كما يسهم فى إضافة طاقة استيعابية جديدة لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة.

وكشف «شاهين» عن تنفيذ أرصفة جديدة لقطاع البترول، لإنشاء منطقة لوجستية بترولية لأول مرة بميناء الإسكندرية، والتي يتم إنشاؤها حاليًا بإشراف وزارة البترول، موضحًا أن الميناء سيقوم بعد تنفيذ تلك المنطقة باستقبال سفن بترولية تتراوح من 80 – 100 ألف طن، حيث تقع أعماق الأرصفة في تلك المنطقة إلى 16 مترًا .

وأكد أن المشروع على مساحة تصل الى 240 ألف متر مربع بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وهو عبارة عن إقامة مجموعة مستودعات وربطها بحريًا بتسهيلات شحن وتفريغ السفن بالميناء، وبريًا بمجمع صناعة البتروكيماويات بمنطقة النهضة بالإسكندرية.

ويشمل المشروع إنشاء عدد من المستودعات، إضافة إلى تسهيلات الربط البحرى، وتتضمن إنشاء رصيف تحميل بطول 1 كم وخطوط الأنابيب بطول 5 كم، إلى جانب خط الربط البرى لاليثان بطول تقديرى20 كم من الشركة إلى مجمع شركات ايثيدكو وسيدبك وخط ربط برى للبروبان بطول3 كم إلى أقرب نقطة التقاء مع خط البروبان التابع لشركة جاسكو فى طريق وادى القمر.