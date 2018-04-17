إيديسون العالمية: مصر ينظر إليها كسوق مدمجة في شركات الغاز

معتز محمود قال نيكول مونتي نائب الرئيس التنفيذي لايديسون العالمية للبترول إنه ينظر للسوق المصرية كسوق مدمجة في الهيدروكربون. وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر التاسع للبترول لدول البحر المتوسط الذي يقام بالإسكندرية: "نحن مندمجون مع كل شركات الغاز وسلاسل القيمة…

معتز محمود

قال نيكول مونتي نائب الرئيس التنفيذي لايديسون العالمية للبترول إنه ينظر للسوق المصرية كسوق مدمجة في الهيدروكربون.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر التاسع للبترول لدول البحر المتوسط الذي يقام بالإسكندرية: “نحن مندمجون مع كل شركات الغاز وسلاسل القيمة من ناحية الإنتاج”.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لايديسون العالمية للبترول أن مصطلح الاستدامة ذكر كثيرًا، لكنه فعل أساسي يجب أن نقوم بتنفيذه حتى نتمكن من تفعيل الجهود المبذولة، لافتا إلى أنها مسؤولية مجتمعية.

وتابع: “من الممكن أن نقوم بالاستثمار في تحسين كفاءة الطاقة، ودمج جهودنا في هذا المجال لضمان الاستدامة والفاعلية”.