«إيديتا»: نستهدف اقتناص 50% من سوق المخبوزات خلال 3 سنوات

أعلن هانى برزى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن شركته تخطط للاستحواذ على 50% من سوق المخبوزات على مدار 3 سنوات بعد طرح منتجها الجديد «مولتو ساندوتش».

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، لـ”المال”، إن سوق المخبوزات تشهد منافسة قوية خلال الفترة الأخيرة.

إيديتا طرحت منتج «مولتو ساندوتش» فى الأسواق بسعر 4 جنيهات

وطرحت شركة إيديتا للصناعات الغذائية منتج «مولتو ساندوتش» فى الأسواق خلال يناير الماضى، بـ 5 نكهات مختلفة بين الحلو والحادق، وبسعر 4 جنيهات للعبوة.

وقالت إيديتا في بيان سابق للبورصة، إن المنتج يندرج تحت علامة مولتو الرئيسية، ويأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع في سوق المخبوزات مليون دولار ارتفاعًا فى الواردات المصرية من ملاوى

وكشفت القوائم المالية المجمعة لـ«إيديتا» عن الشهور التسعة الأولى من العام الماضي عن نمو فى الإيرادات بنسبة 9% لتسجل 2.93 مليار جنيه نتيجة تحسن الكميات المباعة بنسبة 5.5% إلى 1.98 مليون عبوة وزيادة متوسط أسعار البيع بنسبة 3.3 % لتصل إلى 1.48 جنيه للعبوة.

ونمت مبيعات التصدير إلى 239.1 مليون جنيه مستحوذة على 8.1% من إجمالى الإيرادات.

كما سجلت الشركة صافى ربح 285.2 مليون جنيه، بمعدل نمو 42.3% بفضل تحسن هامش مجمل الربح وتراجع مصروفات الفائدة بعد نجاح الشركة فى خفض تكاليف التمويل، علما بأن هامش الربح قد ارتفع بواقع 2.3 نقطة ليسجل 9.7% خلال الفترة نفسها.