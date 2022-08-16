«إيديتا للصناعات الغذائية» تقفز بمبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه في 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ارتفاع مبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضي 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 2.31 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم إيديتا المجمعة المرسلة للبورصة المصرية الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 375 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بنحو 197.7 مليون جنيه بنسبة نمو 89% تقريبا.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكلفة المبيعات إلى 2 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بتكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق 2021.

وفسرت الشركة فى بيان منفصل نمو إيرادتها وأرباحها خلال النصف الأول إلى ارتفاع مبيعات الربع الثانى منفردا بنسبة 36.7% على الرغم من الطبيعة الموسمية للربع الثانى حيث تتراجع معدلات المبيعات فى الغالب.

كما ارتفعت مبيعات التصدير للخارج إلى 101.5 مليون جنيه خلال الربع الثانى، بنسبة نمو 6.5 % عن الفترة المقارنة من العام المالي السابق 2021 (ساهمت بنسبة 6.5% من إجمالى الإيرادات مقابل 0.5% عن الفترة المقارنة).

إيديتا : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.52 جنيه حتى يونيو

هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض ) من الأرباح إلى 0.52 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.27 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهرنتائج أعمال ربعية سابقة، ارتفاع مبيعات الشركة 1.55 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس 2022، بنسبة نمو 33.7% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج إيديتا المرسلة للبورصة سابقا (16 مايو الماضى)، ارتفاع صافى الربح إلى 162.4 مليون جنيه بنهاية مارس بنسبة نمو 57% عن الفترة المقارنة من 2021.

وقالت الشركة إن ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول استطاع أن يعوض خسائرها من فروق العملة (27.5 مليون جنيه) الناتجة عن قيام البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى مارس 2021.

وارتفعت مبيعات التصدير للخارج إلى 78 مليون جنيه خلال الربع الأول، بنسبة نمو 75.4% عن الفترة المقارنة من العام المالى السابق 2021 (ساهمت بنسبة 5% من إجمالى الإيرادات مقابل 3.8% عن الفترة المقارنة).

إيديتا سجلت مبيعات قياسية 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021

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وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع مبيعات الشركة بشكل قياسي إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021 مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 30.7% تقريبا.

وكشفت مؤشرات مالية للشركة معلنة في 3 مارس الحالي،ارتفاع مجمل الربح إلى 1.66 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بمجمل ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق.

بينما كشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة في وقت لاحق ارتفاع صافي الربح 528.8 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بصافي أرباح 347 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.73 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.48 جنيه خلال العام السابق 2020.

وفسرت الشركة ارتفاع الأرباح بقدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجية تحسين أسعار البيع إضافة إلى نمو الكميات المباعة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من 2021 (سبتمبر -ديسمبر ) إلى 1.5 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.22 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس الإدارة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه ،بدء صرفها اعتبارا من 27 أبريل الماضى.

تشغيل ثامن خط إنتاج للمخبوزات بالشركة اعتبارا من 14 أغسطس

منتجات شركة إيديتا للصناعات الغذائية

وتعمل إيديتا فى مجال إنتاج الأغذية الخفيفة،وتستحوذ على حصص سوقية رائدة في خمسة قطاعات غذائية خفيفة، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة (المصنعة من الدقيق) وبسكويت الويفر، وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل.

كما تحتل مكانة رائدة بسوق الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في مصر وبلدان الشرق الأوسط، حيث تقوم بتشغيل ما يقرب من 6000 موظف وتربو باقة منتجات الشركة على 157 بيعية مختلفة.

وتضم محفظة منتجات الشركة عددًا من العلامات المحلية والعالمية الرائجة مثل «مولتو» و«تودو» و«بيك رولز» و«بيك ستيكس» و«فريسكا» و«ميميكس» و«توينكيز» و«هوهوز» و«تايجر تيل”.

وأعلنت الشركة منذ أيام (14 أغسطس 2022) بدء تشغيل خط الإنتاج الثامن للمخبوزات بمصنع E07 بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية قدرها 135 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية ساعتها، إن هذا الخط سيساهم فى زيادة الطاقة الانتاجية فى قطاع المخبوزات بنسبة 20% تعادل 11 ألف طن سنويا .

ونوهت الشركة إلى أن هذا الخط يعد الثامن فى قطاع المخبوزات بمصانعها متوقعة أن يمكنها من تلبية الطلب المتزايد على منتجات علامة “مولتو” الشهيرة فى السوق المحلية.

وتقوم «إيديتا» بتشغيل 32 خط إنتاج مختلف من خلال 5 مصانع رئيسية حيث يقع ثلاث مصانع منهم بمدينة السادس من أكتوبر، ومصنع بمدينة العاشر من رمضان، وآخر في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة.