«إيديتا للصناعات الغذائية» تقفز بمبيعاتها إلى 1.55 مليار جنيه في 3 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ارتفاع مبيعاتها 1.55 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس 2022، بنسبة نمو 33.7% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج إيديتا المرسلة للبورصة المصرية الاثنين، ارتفاع صافى الربح إلى 162.4 مليون جنيه بنهاية مارس بنسبة نمو 57% عن الفترة المقارنة من 2021.

وقالت الشركة إن ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول استطاع أن يعوض خسائرها من فروق العملة (27.5 مليون جنيه) الناتجة عن قيام البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى مارس 2021.

وارتفعت مبيعات التصدير للخارج إلى 78 مليون جنيه خلال الربع الأول، بنسبة نمو 75.4% عن الفترة المقارنة من العام المالى السابق 2021 (ساهمت بنسبة 5% من إجمالى الإيرادات مقابل 3.8% عن الفترة المقارنة).

إيديتا سجلت مبيعات قياسية 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021

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وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع مبيعات الشركة بشكل قياسي إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021 مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 30.7% تقريبا.

وكشفت مؤشرات مالية للشركة معلنة في 3 مارس الحالي،ارتفاع مجمل الربح إلى 1.66 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بمجمل ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق.

بينما كشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة في وقت لاحق ارتفاع صافي الربح 528.8 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بصافي أرباح 347 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.73 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.48 جنيه خلال العام السابق 2020.

وفسرت الشركة ارتفاع الأرباخ بقدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجية تحسين أسعار البيع إضافة إلى نمو الكميات المباعة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من 2021 (سبتمبر -ديسمبر ) إلى 1.5 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.22 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس الإدارة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه ،بدء صرفها اعتبارا من 27 أبريل الماضى.

رفع أسعار منتجات الشركة بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 جنيه منذ مارس الماضى

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وتعمل إيديتا في إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من 10 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

وأعلنت الشركة فى 23 مارس الماضى زيادة أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح من 1 إلى 2 جنيه حسب سعر المنتج الأصلى، وقالت بيان مرسل للبورصة آنذاك إن هذه الزيادات تشمل كل منتجات قطاع المخبوزات وبعض منتجات قطاع الويفر.

وبلغت قيمة الزيادة جنيه واحد بالنسبة لمنتجات قطاع المخبوزات التى يبلغ سعرها 4 جنيه لتصل إلى 5 جنيه ،بينما بلغت الزيادة 2 جنيه للمنتجات التى يبلغ سعرها 5 جنيه لتصل إلى 7 جنيه .

كما قامت الشركة بزيادة أسعار منتجات فريسكا بقيمة جنيه للوحدات التى يبلغ سعرها 2 جنيه لتصل إلى 3 جنيه ،وفقا للإفصاح

إيديتا تخطط لضخ استثمارات جديدة فى المغرب بقيمة 170 مليون درهم

الدرهم المغربى

واتجهت “إيديتا” للتوسع في السوق المحلية وبعض الأسواق المجاورة مثل المغرب خلال السنوات الماضية، وحصلت على قروض متنوعة محلية ودولية لنفس الغرض.

وتخطط الشركة خلال الفترة القادمة لضخ استثمارات جديدة فى المغرب بقيمة 170 مليون درهم مغربى – تعادل 319 مليون جنيه- لتنفيذ المرحلة الثانية من توسعات مصنعها هناك.

وقالت منة الله شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين بالشركة فى تصريحات للمال (نشرت 5 أبريل الماضى) إن هذه التوسعات ستقام على مساحة 12 ألف متر، خلال الثلاث سنوات المقبلة بدءًا من 2023.

وأوضحت «شمس الدين» أن «إيديتا» تُخطط لإضافة خط إنتاج جديد بمصنعها التابع بدولة المغرب النصف الثانى من 2022، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية بمصنع المغرب تستوعب 3 خطوط إنتاج.

وتابعت أن المصنع حاليًا يعمل بخط إنتاج واحد، وستتم إضافة آخر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، موضحة أنه سيتم نقله من مصانع الشركة فى مصر .

وبدأت إيديتا عمليات الانتاج بمصنع المغرب فى 5 ديسمبر الماضى باستثمارات بلغت 200 مليون جنيه حتى تاريخه، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك.

مجلس الإدارة يوافق على تأسيس شركتين برأسمال 20 مليون جنيه إحداهما متناهية الصغر

هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية

كما تستعد خلال الفترة القادمة لتأسيس شركتين جديدتين فى السوق المصرى برأسمال مبدئى 20 مليون جنيه إحداهما متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وأبدى مجلس الإدارة موافقة جماعية فى اجتماع 15 مايو الجارى على تأسيس شركة مساهمة مصرية قابضة تباشر نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية برأسمال مصدر 5 ملايين جنيه.

كما وافق المجلس على تأسيس شركة أخرى (مساهمة مصرية ) للعمل بنشاط التمويل متناهى الصغر برأسمال مصدر 15 مليون جنيه كحد أدنى.

وفوض المجلس المهندس هانى برزى فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركتين والتوقيع على جميع المستندات اللازمة أمام الجهات المختصة فى ذلك.