إيديتا للصناعات الغذائية تطلب توظيف 40 عاملا

كتبت: دعاء حسنىأعلنت شركة إيدتيا للصناعات الغذائية عن حاجتها لـ40 عاملا لتشغيل خطوط الإنتاج للعمل بمصنعها التابع فى العاشر من رمضان محافظة الشرقية.أضافت عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، أن الاشتراطات المطلوبة تتراوح بين 5 سنوات خبرة، وسن المتقدمين بين 18 و35 سنة، بمؤهل متوسط يبدأ من ثانوية فني

كتبت: دعاء حسنى

أعلنت شركة إيدتيا للصناعات الغذائية عن حاجتها لـ40 عاملا لتشغيل خطوط الإنتاج للعمل بمصنعها التابع فى العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

أضافت عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، أن الاشتراطات المطلوبة تتراوح بين 5 سنوات خبرة، وسن المتقدمين بين 18 و35 سنة، بمؤهل متوسط يبدأ من ثانوية فنية نظام 3 سنوات فيما فوق، ولا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو برامج الحاسب الآلى، وذلك نظير راتب قابل للتفاوض والعمل سيكون بدوام كامل.

أوضحت الشركة أن المتقدم لشغل تلك الوظيفة سيمارسون تلك الأعمال، تعبئة المنتج داخل العلب وتعبئة العلب بالكراتين، ورص الكراتين على البالتات وتوصيلها إلى المخازن، ورفع وإضافة الخامات الخاصة بتحضير المنتج بالمكاسر واستلام الخامات من المخزن، وعمل نظافة للأرضيات وخطوط الإنتاج والمكاسر والماكينات، وتفتيح المنتج الهالك في المكان المخصص لذلك، والالتزام بضبط قطع المنتج العجين داخل الصاجات الخاصة بكل منتج.



وتقدم الشركة للمتقدمين وجبة، وتحستسب الشركة الوقت الإضافى وتوفر مواصلات وتأمين صحى واجتماعى.

وللتقدم لشغل تلك الوظيفة اضغط هنا