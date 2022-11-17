«إيديتا» ضخت 300 مليون جنيه منذ بداية 2022

قالت منة الله شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين فى «إيديتا للصناعات الغذائية»، إن الشركة استثمرت حوالى 300 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى لدعم خطط التوسعات.

وأوضحت أن جزءًا من تلك الاستثمارات تم توجيهه بهدف شراء خط إنتاج لمصنع المغرب، وآخر بمصانع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، والتى شهدت أيضًا تطوير مجموعة من الخطوط القائمة.

ولفتت منة الله، إلى أن الشركة تعتزم رفع طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، سواء بإضافة خطوط أخرى أو تطوير القائمة، إلى جانب دراسة إجراء زيادات سعرية جديدة للمنتجات التى تطرحها.

وأوضحت أن «إيديتا» أجرت زيادة سعرية لمنتجاتها خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بواقع 40% بضغط ارتفاع التكلفة، خاصة أنها تُدبر حوالى 20% من مستلزمات إنتاجها من الأسواق الخارجية.

وخلال الربع الثالث من العام الحالي، تمكنت «إيديتا»، من زيادة إيراداتها بواقع 44.5% لتصل إلى 2 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليارًا فى الفترة المماثلة من 2021.

وأرجعت مديرة علاقات المستثمرين معدلات النمو خلال الفترة المذكورة، إلى ارتفاع كميات المبيعات، إضافة إلى الزيادات السعرية للمنتجات.

ووفقًا لبيان صحفي، فإن الكميات المبيعة ارتفعت، خلال الربع الثالث من العام الحالى، بحوالى 19.7% على أساس سنوي، وسجلت 932.8 مليون عبوة، بدعم تحسين تشكيلة المنتجات الحالية وابتكار أخرى جديدة .

على جانب آخر، ارتفعت مبيعات التصدير، خلال الفترة منذ يوليو حتى سبتمبر الماضي، بمعدل نمو سنوى 40.3% لتسجل 129 مليون جنيه، مثّلت 6.5% من إجمالى إيرادات المحققة .

وقالت منة الله إن الشركة دعمت صادراتها بشكل قوى خلال الفترة الماضية للاستفادة من سعر الدولار، وهناك مخططات أخرى لمزيد من التوسع بمنطقة الشرق الأوسط .

وبلغت إيرادات مصنع «إيديتا المغرب» حوالى 36.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام، بواقع 89 مليونًا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022.